Boxeo profesional: Ruslan Abdullayev noquea a representante cubano

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Boxeo profesional: Ruslan Abdullayev noquea a representante cubano

Nuestro compatriota Ruslan Abdullayev, quien compite en la categoría de superligero, celebró una nueva victoria en una velada de boxeo organizada en el estado de California, Estados Unidos. En este combate, volvió a demostrar su alta destreza técnica.

Detalles y resultado del combate

Este serio enfrentamiento en dicha categoría de peso concluyó con los siguientes indicadores:

  • Categoría de peso : Superligero (63,5 kg)

  • Oponente : Orestes Velazquez (Cuba)

  • Tiempo programado : 10 asaltos

  • Resultado del combate : KO técnico en el 5º asalto

Ruslan Abdullayev, quien mostró actividad desde los primeros asaltos, lanzó un golpe potente y preciso en el 5º asalto. Como resultado, el árbitro se vio obligado a detener la pelea, registrando la victoria de nuestro compatriota por KO técnico.

La racha perfecta continúa

Este éxito sobre Orestes Velazquez representa la quinta victoria de Ruslan Abdullayev en el ring profesional. Actualmente, las estadísticas generales de nuestro compatriota son las siguientes:

  • Número de combates : 5

  • Victorias : 5

  • Derrotas : 0

Al continuar con seguridad su racha invicta, Abdullayev ha consolidado aún más su posición en la categoría de peso superligero.

Ruslan AbdullayevOrestes VelazquezEE. UU.California
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Shuhrat Razzakov
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