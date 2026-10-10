Un legendario entrenador georgiano asume oficialmente el mando de nuestra selección nacional

El judo de Uzbekistán se encuentra ante un cambio histórico. Un experto georgiano reconocido y altamente cualificado, Lasha Gujejiani, ha sido nombrado oficialmente entrenador jefe de la selección nacional de judo de Uzbekistán.

El presidente de la Federación de Judo de Uzbekistán, Azizjon Kamilov, y Lasha Gujejiani firmaron un contrato de cooperación oficial. Este nombramiento es un paso estratégico para llevar al judo uzbeko a un nuevo nivel y conquistar grandes logros en las próximas competiciones prestigiosas.

Éxito en el debut: resultados brillantes en Suiza y Japón

Gujejiani ya ha comenzado a trabajar con el equipo y sus primeras competiciones han demostrado una gran eficacia:

Éxito en el «Lausanne Grand Slam 2026»: Esta prestigiosa competición celebrada en Suiza fue la primera prueba para el experto georgiano al mando del equipo de Uzbekistán. Nuestra selección nacional obtuvo 1 medalla de oro, 2 de plata y 2 de bronce, logrando un merecido lugar en el Top 6 entre 77 países participantes;

Subcampeonato en los XX Juegos Asiáticos: En los Juegos Asiáticos celebrados en Japón, los judokas uzbekos demostraron una técnica excepcional y ganaron 2 medallas de oro, 2 de plata y 3 de bronce. En el medallero general, ocuparon el segundo lugar, solo por detrás del anfitrión, Japón.

La vasta experiencia del entrenador: Olimpiadas y Campeonatos Mundiales

Lasha Gujejiani es uno de los expertos más experimentados en el judo mundial, con su propio nombre y estilo:

5 años de éxitos con el equipo de Georgia: Antes de llegar a Taskent, dirigió a la selección nacional de Georgia durante cinco años;

Podios olímpicos: Bajo la dirección de Gujejiani, los judokas georgianos lograron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 un total de 1 medalla de oro, 3 de plata, y en los Juegos Olímpicos de París 2024 consiguieron 1 medalla de oro y 2 de plata;

Oro histórico por equipos: En 2025, bajo su liderazgo, el equipo georgiano fue imbatible en las pruebas por equipos de los campeonatos mundiales, logrando un título mundial histórico;

Carrera deportiva personal: Lasha también se hizo un nombre como un atleta poderoso en el tatami, siendo medallista en campeonatos mundiales en dos ocasiones durante su carrera.

Objetivo principal: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

La Federación de Judo de Uzbekistán expresó su confianza en que la rica experiencia, la metodología moderna y el espíritu ganador del nuevo entrenador jefe elevarán el potencial del equipo nacional a nuevas alturas.

Los entrenamientos dirigidos por Gujejiani se centran ahora en el objetivo principal: registrar los mejores resultados en la historia del judo nacional durante los Juegos Olímpicos de verano que se celebrarán en Los Ángeles, Estados Unidos, en 2028.