Un legendario entrenador georgiano asume oficialmente el mando de nuestra selección nacional

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Un legendario entrenador georgiano asume oficialmente el mando de nuestra selección nacional

El judo de Uzbekistán se encuentra ante un cambio histórico. Un experto georgiano reconocido y altamente cualificado, Lasha Gujejiani, ha sido nombrado oficialmente entrenador jefe de la selección nacional de judo de Uzbekistán.

El presidente de la Federación de Judo de Uzbekistán, Azizjon Kamilov, y Lasha Gujejiani firmaron un contrato de cooperación oficial. Este nombramiento es un paso estratégico para llevar al judo uzbeko a un nuevo nivel y conquistar grandes logros en las próximas competiciones prestigiosas.

Éxito en el debut: resultados brillantes en Suiza y Japón

Gujejiani ya ha comenzado a trabajar con el equipo y sus primeras competiciones han demostrado una gran eficacia:

  • Éxito en el «Lausanne Grand Slam 2026»: Esta prestigiosa competición celebrada en Suiza fue la primera prueba para el experto georgiano al mando del equipo de Uzbekistán. Nuestra selección nacional obtuvo 1 medalla de oro, 2 de plata y 2 de bronce, logrando un merecido lugar en el Top 6 entre 77 países participantes;

  • Subcampeonato en los XX Juegos Asiáticos: En los Juegos Asiáticos celebrados en Japón, los judokas uzbekos demostraron una técnica excepcional y ganaron 2 medallas de oro, 2 de plata y 3 de bronce. En el medallero general, ocuparon el segundo lugar, solo por detrás del anfitrión, Japón.

Un legendario entrenador georgiano asume oficialmente el mando de nuestra selección nacional

La vasta experiencia del entrenador: Olimpiadas y Campeonatos Mundiales

Lasha Gujejiani es uno de los expertos más experimentados en el judo mundial, con su propio nombre y estilo:

  • 5 años de éxitos con el equipo de Georgia: Antes de llegar a Taskent, dirigió a la selección nacional de Georgia durante cinco años;

  • Podios olímpicos: Bajo la dirección de Gujejiani, los judokas georgianos lograron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 un total de 1 medalla de oro, 3 de plata, y en los Juegos Olímpicos de París 2024 consiguieron 1 medalla de oro y 2 de plata;

  • Oro histórico por equipos: En 2025, bajo su liderazgo, el equipo georgiano fue imbatible en las pruebas por equipos de los campeonatos mundiales, logrando un título mundial histórico;

  • Carrera deportiva personal: Lasha también se hizo un nombre como un atleta poderoso en el tatami, siendo medallista en campeonatos mundiales en dos ocasiones durante su carrera.

Objetivo principal: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

La Federación de Judo de Uzbekistán expresó su confianza en que la rica experiencia, la metodología moderna y el espíritu ganador del nuevo entrenador jefe elevarán el potencial del equipo nacional a nuevas alturas.

Los entrenamientos dirigidos por Gujejiani se centran ahora en el objetivo principal: registrar los mejores resultados en la historia del judo nacional durante los Juegos Olímpicos de verano que se celebrarán en Los Ángeles, Estados Unidos, en 2028.

Lasha GujejianiFederación de Judo de UzbekistánLausanne Grand Slam 2026Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028Judo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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