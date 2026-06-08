A pocos días del inicio de la Copa del Mundo, comienzan a surgir serias preocupaciones para las selecciones nacionales y los clubes prestigiosos. Una de estas malas noticias llegó del campamento de la selección de Portugal y del club inglés Manchester City. El talentoso futbolista Mateus Nunes, que juega en la línea defensiva junto a nuestro compatriota, el veterano del fútbol uzbeko Abduqodir Khusanov, se vio obligado a perderse el partido amistoso contra la selección de Chile debido a problemas de salud. Aunque los portugueses lograron una victoria por 2-1 en este encuentro, la baja de uno de los pilares fundamentales del equipo ha generado gran ansiedad entre aficionados y expertos.

Puede conocer más detalles sobre el estado actual de la estrella versátil de 27 años, su historial de transferencias y su importancia para los equipos a través de la siguiente tabla especialmente integrada:

ESTADO ACTUAL Y ESTADÍSTICAS DE MATEUS NUNES

El futbolista y su compañero Historial de llegada al club y coste del traspaso Función principal en el campo y su evolución Riesgo mayor próximo (Mundial 2026) Mateus Nunes (27 años, miembro de la Selección de Portugal) Compañero: Sostiene la defensa del City junto a Abduqodir Khusanov. En 2023 del Wolverhampton por una cifra astronómica de 53 millones de libras esterlinas . Aunque llegó como centrocampista central, bajo la dirección de Pep Guardiola se convirtió en uno de los mejores laterales derechos del mundo. El 17 de junio Portugal jugará su primer partido del Mundial contra la RD del Congo . Queda muy poco tiempo para la recuperación de Nunes.

Hasta ahora, la Federación Portuguesa de Fútbol no ha emitido un comunicado oficial sobre la gravedad de la lesión del jugador. Ni siquiera fue incluido en la lista de convocados para el partido contra Chile.

La confianza de dos grandes entrenadores y una versatilidad cósmica

Mateus Nunes desempeñó uno de los roles más cruciales en la exitosa campaña del Manchester City la temporada pasada, especialmente en los partidos decisivos. Pep Guardiola ha elogiado a menudo su capacidad para rendir a un alto nivel en múltiples posiciones. Afortunadamente, bajo el nuevo entrenador principal Enzo Maresca, la posición de Nunes en la plantilla se considera inevitable e intocable. Su capacidad para cubrir cualquier área del campo es tan vital como el aire y el agua para la estrategia tanto del club como de la selección.

Análisis de fondo: La lesión de Mateus Nunes en vísperas del inicio de la Copa del Mundo fue un duro golpe para Portugal. Con un rival temible como Colombia en el grupo, la ausencia de un guerrero versátil como Nunes podría crear un gran hueco en la defensa. Además, esta noticia ha alarmado sin duda a la directiva del Manchester City, ya que Maresca no quiere perder a la figura clave del equipo antes de la nueva temporada. Para nosotros, la salud de este jugador también es interesante debido a su conexión con Abduqodir Khusanov. Esperamos que Mateus se recupere rápidamente y demuestre su talento tanto en el Mundial como en el club.

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