Los taekwondistas uzbekos suben al podio en el prestigioso Grand Prix G6

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Los taekwondistas uzbekos suben al podio en el prestigioso Grand Prix G6

En el Palais des sports Marcel Cerdan de París, Francia, concluyó el prestigioso torneo de taekwondo WT de categoría G6. Durante tres días de intensa competencia entre los mejores atletas del mundo, los representantes de la selección nacional de Uzbekistán tuvieron una actuación exitosa, sumando al palmarés del país 2 medallas de plata y 1 de bronce.

Estas victorias permiten a los taekwondistas uzbekos consolidar su éxito continental en el escenario global y acumular puntos importantes en el ranking mundial.

Finales intensas: los medallistas de plata

Los líderes del equipo nacional realizaron un camino impecable hasta los combates decisivos:

  • Los éxitos consecutivos de Najmiddin Qosimxojiyev: El campeón mundial de 22 años, Najmiddin Qosimxojiyev, subió al podio en su segundo Grand Prix del año. Tras ganar el bronce en Roma en junio, nuestro atleta alcanzó la final en esta ocasión, obteniendo la medalla de plata;

  • Jasurbek Jaysunovy su racha productiva: Tras ganar el oro en los Juegos Asiáticos, Jasurbek Jaysunov demostró gran maestría en París. En la final, luchó de igual a igual contra el actual campeón mundial, el brasileño Henrique Marques, logrando la medalla de plata y mejorando significativamente su posición en el ranking.

Bronce y resultado colectivo en la categoría femenina

En la reñida competencia femenina, nuestro equipo tampoco se fue con las manos vacías:

  • El trofeo de Ozoda Sobirjonova: Compitiendo en la categoría de -67 kg, Ozoda Sobirjonova confirmó su éxito en los Juegos Asiáticos al ganar la medalla de bronce en el competitivo entorno de París;

  • El balance de los pupilos de Pavel Xan: El equipo de Uzbekistán, bajo la dirección del entrenador Pavel Xan, finalizó el torneo de París con 3 medallas. Como dato, nuestra selección nacional obtuvo 1 medalla de oro en el último Grand Prix de París en 2023.

Esta competición en Francia demuestra una vez más que nuestra selección nacional mantiene una posición estable en la élite mundial del taekwondo.

Taekwondo WTGrand Prix de ParísNajmiddin QosimxojiyevJasurbek JaysunovUzbekistán
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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