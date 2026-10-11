Los taekwondistas uzbekos ganan dos medallas en París

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Los taekwondistas uzbekos ganan dos medallas en París

En el Gran Premio de taekwondo WT que se celebra en París, capital de Francia, el equipo nacional de Uzbekistán subió al podio con dos nuevas medallas. Najmiddin Qosimhojiyev ganó la plata y Ozoda Sobirjonova el bronce, defendiendo dignamente el honor del país en la escena internacional.

Los combates del 10 de octubre terminaron con éxito para los atletas uzbekos. Los resultados registrados en dos categorías de peso son uno de los logros importantes de la delegación nacional en la competición de París.

Najmiddin Qosimhojiyev — medallista del Gran Premio

Compitiendo en la categoría de -68 kg masculinos, Najmiddin Qosimhojiyev tuvo una actuación exitosa, llegando hasta la final y obteniendo finalmente la medalla de plata.

Estar entre los medallistas en torneos internacionales como el Gran Premio requiere no solo habilidad técnica, sino también una alta preparación física, precisión táctica y estabilidad mental. El resultado de Qosimhojiyev demuestra su competitividad a nivel mundial.

Ozoda Sobirjonova sube al podio

Ozoda Sobirjonova, que participó en la categoría de -67 kg femeninos, también aportó una medalla a la delegación uzbeka. Llegó a las semifinales y terminó la competición con una medalla de bronce.

La clasificación de Sobirjonova entre las medallistas enriquece aún más los resultados del equipo de Uzbekistán en París. Este éxito es fundamental para aumentar la experiencia internacional de la atleta y prepararse para futuras competiciones.

El equipo de Uzbekistán suma una plata y un bronce

De este modo, en las pruebas del 10 de octubre del Gran Premio de París, los representantes uzbekos consiguieron una medalla de plata y una de bronce.

Los resultados de Najmiddin Qosimhojiyev y Ozoda Sobirjonova demuestran una vez más la presencia del taekwondo uzbeko en el ámbito internacional. Mientras la competición continúa, los aficionados siguen con gran interés las próximas actuaciones del equipo nacional.

Lo más importante es que las medallas ganadas en torneos tan prestigiosos brindan a los atletas una nueva experiencia, demuestran el potencial del equipo en la competición internacional y fortalecen la confianza para los próximos desafíos.

Najmiddin QosimhojiyevOzoda SobirjonovaGran Premio de ParísTaekwondoEquipo de Uzbekistán
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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