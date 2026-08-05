Cristian Chivu habla del empate en el derbi milanés y del estado del equipo

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Cristian Chivu habla del empate en el derbi milanés y del estado del equipo

Después del empate en el derbi milanés disputado en Perth, Australia, el entrenador de los campeones de Italia, Cristian Chivu, concedió una entrevista a Sky Sport. Según la información publicada por FcInter1908.it, el encuentro amistoso formaba parte de la preparación de pretemporada y ninguno de los dos equipos había alcanzado todavía su mejor nivel deportivo. Al respecto, Goal.com informa .

El técnico destacó que, en los partidos de preparación de agosto, los jugadores intentan darlo todo a pesar del cansancio físico. También subrayó que la salud de sus futbolistas es más importante que la calidad del juego. Al finalizar el derbi, la principal atención se centró en comprobar que ningún jugador hubiera sufrido una lesión.

La lesión de Bisseck y la confianza en los jóvenes

La lesión del defensa Yann Bisseck, que recibió un fuerte golpe en la cabeza durante el partido, preocupó al cuerpo técnico. Según Cristian Chivu, Bisseck sufrió un impacto contundente en la cabeza y permanece bajo supervisión médica.

El entrenador también habló sobre la actuación de los jóvenes talentos Pio y Bonny, y recordó que ya habían confirmado su estatus la temporada pasada. Demostraron que están a la altura de los campeones de Italia y que están ayudando mucho al equipo.

El estado de Pavard y de los demás jugadores de la plantilla

Al responder a las preguntas de los periodistas sobre el estado de Benjamin Pavard, Cristian Chivu se mostró satisfecho con el rendimiento de los jugadores disponibles. El entrenador destacó que está plenamente conforme con el trabajo de los defensas que tiene actualmente a su disposición.

«Hablo de Pavard, Bisseck, Bastoni y Carlos, de los que están aquí ahora mismo. Solo tenemos cuatro defensas y están trabajando de manera excelente, dándolo todo», declaró Chivu en Sky Sport.

En conclusión, el entrenador no ocultó su satisfacción por haber conseguido dar suficiente tiempo de juego a todos los futbolistas. Independientemente del resultado del amistoso, el objetivo principal sigue siendo terminar la preparación de pretemporada de forma segura y eficaz.

InterMilanCristian ChivuPartido AmistosoFútbol
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