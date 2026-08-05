Cristian Chivu habla del empate en el derbi de Milán y del estado físico del equipo

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Cristian Chivu habla del empate en el derbi de Milán y del estado físico del equipo

En Perth, Australia, el Inter y el AC Milan firmaron un empate 1-1 en un derbi muy disputado. Tras este amistoso, el entrenador nerazzurro, Cristian Chivu, compartió sus impresiones sobre el rendimiento del equipo, los errores cometidos y los principales objetivos de la pretemporada. Goal.com informa .

Según informó fcinter1908.it, el técnico destacó que mejorar el estado físico era más importante que el resultado del partido. En su opinión, el equipo está trabajando muy duro en los entrenamientos durante los últimos días, y recuperar progresivamente la condición de los futbolistas sigue siendo la prioridad.

Las dificultades del inicio y la presión del rival

En los primeros minutos del encuentro, el equipo tuvo algunas dificultades para ocupar los espacios y cometió errores en los pases. Según Cristian Chivu, los jugadores actuaron con precipitación al comienzo, algo provocado por la intensa presión del rival.

“Al principio del partido nos costó encontrar los espacios libres. Cometimos muchos errores en la salida de balón y en los pases, pero también influyeron la gran calidad y la presión de nuestro rival”, — destacó el entrenador al analizar el encuentro.

Cambios positivos en la segunda parte

Con el paso de los minutos, el Inter ajustó su juego y comenzó a controlar la situación sobre el terreno de juego. Los futbolistas encontraron la forma de superar la presión rival y disputaron bastante bien la segunda parte del encuentro.

El entrenador se mostró satisfecho porque algunos jugadores disputaron suficientes minutos y pudieron demostrar su valía, aunque su estado físico todavía no fuera el ideal. También señaló que el esfuerzo de los futbolistas ya estaba dando lugar a cambios positivos.

La preparación física, la principal prioridad

En esta etapa, la mayor preocupación del cuerpo técnico es cuidar la salud de los futbolistas y mejorar su condición física. Al mismo tiempo, el equipo trabaja para añadir nuevos elementos sin renunciar a los principios de juego desarrollados en los últimos años.

Según Chivu, los resultados están ahora en un segundo plano, ya que el objetivo principal es recuperar en las piernas la resistencia y la velocidad necesarias para mantener la regularidad durante toda la temporada.

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