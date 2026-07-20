Lionel Scaloni sorprende con sus palabras tras la final

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Lionel Scaloni sorprende con sus palabras tras la final

La final de la Copa del Mundo 2026 en Nueva Jersey terminó con un desenlace doloroso para Argentina. El vigente campeón del mundo cayó ante España, cediendo el trofeo a su rival, pero Lionel Scaloni expresó una profunda gratitud hacia sus jugadores tras el partido en lugar de criticarlos.

El seleccionador argentino destacó que aceptar la derrota con dignidad también es el sello de un gran equipo. Según sus palabras, el resultado de la final no desmerece el camino recorrido por los jugadores durante la competición.

«Estamos tristes, pero lo dimos todo»

Tras felicitar a Luis de la Fuente y a los jugadores españoles, Scaloni elogió el esfuerzo de su equipo.

«Estamos tristes, pero lo dimos todo. Podría decir muchas cosas sobre el camino que recorrimos para llegar hasta aquí, pero ahora no tiene sentido. Solo tengo palabras de agradecimiento para estos chicos que lucharon hasta el último minuto», declaró el técnico.

Scaloni subrayó que los jugadores argentinos trabajaron arduamente para llegar a la final. Considera que la lucha y la unidad del equipo a lo largo del torneo son uno de los resultados más importantes.

«Somos un gran equipo, en la victoria y en la derrota»

Argentina se había coronado campeona del mundo en el Mundial de Catar 2022. En el Mundial 2026, el equipo volvió a alcanzar el partido decisivo, pero esta vez el título fue para España.

Scaloni afirmó que, tras la derrota, los valores de su equipo no han cambiado.

«Somos un gran equipo, en la victoria y en la derrota. Hoy demostramos que también sabemos aceptar la derrota con dignidad».

En opinión del entrenador, perder el campeonato no invalida los logros alcanzados por Argentina en los últimos años. Al contrario, llegar a otra final requiere un trabajo y una constancia enormes.

Scaloni no eludió su responsabilidad

El seleccionador también enfatizó que asume la responsabilidad de lo ocurrido en la final. Sin embargo, precisó que sería injusto olvidar el camino recorrido por el equipo debido a una sola derrota.

«Asumimos la responsabilidad de lo sucedido. Pero eso no debe hacernos olvidar todo lo que logramos para llegar hasta aquí».

Scaloni destacó especialmente que los jugadores argentinos dieron todo en el campo por su pueblo y su país.

«Este equipo es un ejemplo maravilloso para nuestra gente y nuestro país. A veces también te toca perder. Esto es fútbol».

«No olvido el segundo puesto»

Aunque Argentina no pudo ganar el título en la final, Scaloni insistió en que también hay que valorar la medalla de plata.

«No olvido que terminamos en segundo lugar, porque llegar a este nivel es muy difícil. Por supuesto, queríamos ser campeones, pero el único sentimiento que tengo ahora es de gratitud».

Según sus palabras, un equipo a veces puede jugar bien y otras veces por debajo de lo esperado. Sin embargo, si los jugadores han dado todo lo que tenían, es difícil culparlos.

Argentina perdió, pero no bajó la cabeza

España se convirtió en campeona del mundo por segunda vez en su historia. Argentina cerró la competición con la medalla de plata.

Scaloni no buscó excusas tras la final, no criticó a sus jugadores y aceptó la victoria del rival con dignidad. Su conclusión principal fue sencilla: el trofeo puede escaparse, pero el trabajo, la unidad y el camino recorrido por el equipo no se olvidarán.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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