En medio del mayor escándalo financiero en la historia del fútbol inglés — Manchester Cityse enfrenta a la posibilidad de ser descendido a una división inferior. Mientras el tema está en la agenda, Alf-Inge Haaland, padre de la estrella del equipo Erling Haaland, ha dado su primera reacción oficial sobre el revuelo en torno al club.

En una entrevista con el famoso medio británico The Sun el exfutbolista declaró que la situación está siendo cubierta de manera demasiado unilateral por la prensa, subrayando que es injusto responsabilizar a los jugadores actuales por errores cometidos hace años.

« Una cobertura mediática unilateral »: ¿Qué dijo el padre de Haaland?

Al comentar sobre el estado mental de su hijo y la situación en el equipo, Alf-Inge Haaland se refirió a la presión mediática:

Dudas sobre la imparcialidad de la información: « No sé nada más allá de lo que se ha escrito en la prensa. Hay mucha información allí y, en mi opinión, la situación se está tratando de forma muy unilateral. Por eso, esperamos que el caso del club sea revisado de manera completa y justa », dijo el padre de Haaland.

La posición de Erling: En respuesta a los rumores sobre una posible salida del delantero, su padre comentó: « Erling solo piensa en jugar al fútbol y dar lo mejor de sí en el campo. Toda su atención está centrada en eso ».

« Castigar hoy por hechos de hace años es una injusticia »

Alf-Inge Haaland se refirió a las duras sanciones que podrían aplicarse a los «Citizens», señalando que el objeto del castigo está mal elegido:

La inocencia de la generación actual: « Sí, en cierto modo, se puede considerar una injusticia que los jugadores actuales tengan que recibir castigos por hechos ocurridos hace muchos años », enfatizó.

Confianza en la apelación: También añadió que se debe esperar a que concluya el proceso de apelación: « El City confía en tener pruebas muy serias para demostrar su total inocencia. Por lo tanto, hay que esperar la decisión final sin prisas ».

Culpable en 114 de 115 cargos: ¿Qué tan grave es la situación?

Manchester Cityestá siendo sacudido por acusaciones que conmocionan a toda la comunidad futbolística:

La escala de las irregularidades financieras: Según las investigaciones de la Premier League, el gigante inglés infringió sistemáticamente las reglas del juego limpio financiero (Financial Fair Play) y las normas de reporte entre 2009 y 2018.

Veredicto de la comisión independiente: En septiembre de 2026, concluyó la revisión de la comisión independiente sobre los 115 cargos presentados por la Premier League en febrero de 2023. La comisión declaró al club culpable de 114 de los 115 cargos ;

Apelación y riesgo de descenso: «Manchester City» ha presentado un recurso de apelación contra la decisión de la comisión ante una instancia superior. Si la decisión se mantiene, el club no solo corre el riesgo de recibir una gran multa y pérdida de puntos, sino también de ser descendido directamente al Championship o a divisiones inferiores.

Se espera que este conflicto en torno al gigante del fútbol inglés tenga un impacto directo no solo en el estatus del club, sino también en el futuro de estrellas mundiales como Erling Haaland en el Etihad.