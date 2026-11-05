¡13 goles en 9 partidos! Erling Haaland registra la marca más impresionante de su carrera

En el marco de la 4ª jornada de la Champions League, el encuentro en Alemania entre el RB Leipzig y Manchester City (2-3) pasó a la historia no solo por la victoria remontada del club inglés, sino también por el nuevo récord fenomenal de Erling Haaland. Autor del gol de la victoria en el minuto 78, el goleador noruego demostró una vez más ser el verdadero «verdugo» del club alemán.

Aunque el partido fue intenso y difícil, los «Citizens» regresaron con tres puntos vitales, y Haaland superó su marca personal de eficacia.

Mejor rendimiento contra un solo rival: 9 partidos y 13 goles

La capacidad del francotirador noruego para encontrar la red contra el Leipzig ya se ha convertido en una tradición inquebrantable:

Estadísticas fenomenales: Haaland ha disputado un total de 9 partidos contra el RB Leipzig en todas las competiciones oficiales, logrando anotar 13 goles;

La cima de su carrera: Esta cifra representa el mejor y más prolífico rendimiento personal de Haaland contra un solo oponente en toda su trayectoria en las 5 grandes ligas europeas;

Eficacia constante: Sin importar el club en el que juegue (Borussia Dortmund o Manchester City), sigue siendo el mayor dolor de cabeza para la defensa del Leipzig.

De la familia «Red Bull» a la cima con el Manchester City

Su pasado también juega un papel importante en su motivación especial contra este club:

El despegue con Salzburgo: El goleador brilló inicialmente en el Red Bull Salzburg, club austriaco perteneciente al holding «Red Bull», atrayendo la atención de los grandes clubes del continente;

Etapas en Alemania e Inglaterra: Tras demostrar su talento goleador en la Bundesliga con el Borussia Dortmund, el delantero se trasladó al Manchester City en 2022;

Cima europea: Continuando con sus momentos estelares en el club inglés, ganó la Champions League y mantiene su estatus como el delantero más peligroso del continente.

Este éxito en Alemania permitió al City alcanzar los 9 puntos en el grupo y mantiene a Haaland en su camino hacia una nueva Bota de Oro.