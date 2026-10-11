Sigue el partido entre Liverpool y Manchester City con nosotros

90+4 Chris Kavanagh hace sonar el silbato y se acaba el partido. El Liverpool cae derrotado en casa ante el Manchester City.

90+4 Elliot Anderson (Manchester City) saca un disparo lejano y potente, pero el balón se marcha rozando el poste derecho.

90+3 Rayan Cherki (Manchester City) sacó el córner en corto en lugar de colgar el balón al área.

90+3 Rayan Cherki recibió un pase preciso dentro del área y disparó inmediatamente a puerta, pero un defensa despejó el balón. El Manchester City sacará ahora de esquina.

90+2 El centrocampista del Liverpool Alexis Mac Allister cometió una falta sobre su rival, pero el árbitro se abstuvo de sancionarlo.

90+1 El defensa del Liverpool Virgil van Dijk ha sido amonestado con tarjeta amarilla por el árbitro.

90+1 3 minutos de descuento en la segunda parte.

89 El jugador del Manchester City Rayan Cherki dispara desde fuera del área, pero los defensas bloquean el balón.

89 Ayyoub Bouaddi cazó el rechaze y disparó desde lejos. Sin embargo, su remate salió desviado, marchándose cerca del poste derecho.

89 Rayan Cherki dispara desde fuera del área, pero los defensas del Liverpool bloquean el balón.

89 El centrocampista del Liverpool Alexis Mac Allister es amonestado por el árbitro Chris Kavanagh por una dura falta.

88 Cambio en el Liverpool: Federico Chiesa entra en lugar de Bradley Barcola.

88 Cambio en el Liverpool. Jeremy Jacquet abandona el terreno de juego y entra Joe Gomez en su lugar.

87 Alexis Mac Allister ejecutó el libre directo, pero Gianluigi Donnarumma despejó su disparo y salvó a su equipo de un gol.

86 Ayyoub Bouaddi recibe tarjeta amarilla por una falta.

85 El jugador del Liverpool Trey Nyoni ha sido amonestado por el árbitro Chris Kavanagh tras una dura falta.

84 Sonó el silbato del árbitro y el partido se detuvo debido a una dura falta del jugador del Liverpool Jérémy Jacquet sobre su rival.

82 Los jugadores del Manchester City combinan con pases cortos.

80 Cambio en el Manchester City: Ayyoub Bouaddi entra en lugar de Enzo Fernández.

80 Cambio en el Manchester City: Erling Haaland abandona el terreno de juego, entra en su lugar Allan Elias.

78 Tras un brillante pase de Josko Gvardiol, Rayan Cherki envía el balón al fondo de la red desde dentro del área.

77 Según las estadísticas, los equipos han realizado un total de 22 disparos hasta ahora: Liverpool 12 y Manchester City 10.

76 Antoine Semenyo cometió falta para el Manchester City. El árbitro central Chris Kavanagh detuvo el juego y controló la situación.

75 Cambio en el Liverpool: Rio Ngumoha entra en lugar de Lewis Koumas.

75 Cambio en el Liverpool: Ronald Araujo abandona el terreno de juego y entra Jeremie Frimpong en su lugar.

74 Josko Gvardiol recibe un gran pase dentro del área, pero su remate se va por encima del travesaño.

73 Alexis Mac Allister saca el córner, pero Gianluigi Donnarumma bloca el balón y despeja el peligro.

73 Trey Nyoni centra desde fuera del área buscando compañeros, pero los defensores despejan el balón. Liverpool sacará de esquina.

72 El disparo de Elliot Anderson hacia la portería del Manchester City salió desviado, pasando el balón bastante lejos del poste.

72 Enzo Fernández ejecuta el saque de esquina, pero el balón no llega a ningún compañero. Los defensas del Liverpool despejan el peligro con facilidad.

71 Jérémy Doku intentó asistir a sus compañeros desde fuera del área, pero la defensa del Liverpool despejó el peligro. Manchester City sacará de esquina.

70 El Manchester City controla el balón en este momento y realiza pases precisos entre los jugadores.

66 Cambio en el Manchester City: Nico O'Reilly deja el terreno de juego, entra en su lugar Josko Gvardiol.

66 Cambio en el Liverpool: Florian Wirtz abandona el terreno de juego, entra en su lugar Trey Nyoni.

65 Erling Haaland se ubicó bien, llegó primero al rechace dentro del área y disparó con precisión al rincón izquierdo.

65 El disparo de Jeremy Doku desde dentro del área es bloqueado valientemente por un defensa.

62 Ryan Gravenberch cometió un grave error con el Liverpool. Recibió su segunda tarjeta amarilla y fue expulsado.

62 Ryan Gravenberch (Liverpool) lo intenta desde lejos, pero Gianluigi Donnarumma está atento y detiene el disparo.

62 Jérémy Doku intentó pasar a un compañero dentro del área, pero Alisson salió de su portería para despejar el balón.

60 ¡Gran ocasión! Erling Haaland se hizo con el balón dentro del área y encontró espacio para disparar. Sin embargo, su remate no fue preciso y se marchó rozando el poste.

59 Alexis Mac Allister remata bien tras una jugada a balón parado del Liverpool, pero su disparo se marcha muy por encima del poste derecho.

59 Jeremy Doku comete falta con una dura entrada sobre su rival. Liverpool lanzará una falta desde una posición peligrosa.

59 El jugador del Liverpool Florian Wirtz lanzó la falta, pero los defensas del Manchester City despejaron el balón hacia el centro del campo.

58 Nico O'Reilly (Manchester City) fue amonestado con tarjeta amarilla por el árbitro Chris Kavanagh por una entrada dura. Fue una decisión justa.

57 Erling Haaland (Manchester City) cometió una falta dura al intentar recuperar el balón, y el árbitro Chris Kavanagh pitó la infracción.

57 Nico O'Reilly (Manchester City) da un pase impreciso que no llega a sus compañeros.

56 Cambio en el Manchester City: Iliman Ndiaye abandona el terreno de juego, entra en su lugar Jérémy Doku.

55 Florian Wirtz recibe el balón, se deshace de su marcador y dispara desde media distancia. Sin embargo, su remate se va rozando el poste derecho.

54 El delantero del Liverpool Lewis Koumas le ganó la espalda a los defensas, pero el árbitro detuvo el juego por fuera de juego.

53 El jugador del Liverpool Florian Wirtz cometió una falta muy dura en la disputa por el balón, y el árbitro Chris Kavanagh detuvo el juego para señalar tiro libre.

52 El jugador del Manchester City Enzo Fernández envió un centro al área, pero el balón se fue por la línea de fondo. El portero del Liverpool sacará de puerta.

52 Enzo Fernández (Manchester City) decide sacar el córner en corto en lugar de centrar al área.

52 El Manchester City sacó un córner. Tras el intento de regate de Enzo Fernández, los defensas del Liverpool despejaron el balón del área de peligro.

51 Enzo Fernández (Manchester City) ejecuta un saque de esquina impreciso, el balón sale fuera sin tocar a nadie. Sacará de puerta el Liverpool.

50 Antoine Semenyo (Manchester City) intentó un centro al área, pero la defensa local despejó el peligro.

50 Florian Wirtz se internó en el área con el Liverpool, pero Gianluigi Donnarumma salió a tiempo para despejar el peligro.

49 Alexis Mac Allister recibió un buen pase en el Liverpool y disparó desde fuera del área. El balón se marchó rozando el poste derecho.

49 Ryan Gravenberch dispara desde lejos, pero Gianluigi Donnarumma está atento y se queda con el balón.

48 Lewis Koumas recibe el balón dentro del área y dispara a la escuadra. Gianluigi Donnarumma muestra grandes reflejos para salvar a su equipo de un gol seguro.

47 El centrocampista del Liverpool Ryan Gravenberch ve la tarjeta amarilla, el juego se detiene temporalmente.

46 Terminó el descanso y comienza la segunda mitad.

45+1 El árbitro hace sonar el silbato, señalando el final de la primera parte. Los equipos se van al descanso.

45+1 Florian Wirtz intentó disparar desde fuera del área con el Liverpool, pero su remate fue bloqueado por los defensas.

45+1 Milos Kerkez envía un centro al área, pero el portero Gianluigi Donnarumma se apodera del balón sin problemas.

45 Se añade 1 minuto a la primera parte.

44 Rayan Cherki (Manchester City) sacó rápido de esquina con un pase corto.

44 Antoine Semenyo controla de manera brillante y dispara desde fuera del área, pero un defensa bloquea el tiro. El Manchester City continuará el ataque con un córner.

42 Elliot Anderson metió un pase al área del Manchester City, pero Alisson salió a tiempo para despejar el peligro.

41 Chris Kavanagh hace sonar el silbato. Erling Haaland comete falta por juego brusco.

40 Antoine Semenyo recibió el balón con el Manchester City, vio al portero adelantado y disparó desde lejos, pero su remate se marchó por encima del larguero.

39 El centrocampista del Liverpool Alexis Mac Allister hizo una entrada muy dura sobre el rival, y el árbitro Chris Kavanagh pitó falta.

38 El delantero del Manchester City Rayan Cherki recibió el balón dentro del área y disparó, pero el balón se fue desviado.

36 El árbitro señala tiro libre tras una falta de Iliman Ndiaye, del Manchester City, sobre un rival.

35 Elliot Anderson hace una entrada dura con el Manchester City. El árbitro señala falta y detiene el juego.

35 Enzo Fernández disparó desde lejos a la portería del Manchester City, pero el portero despejó el balón y conjuró el peligro.

34 El jugador del Liverpool Lewis Koumas comete falta, el árbitro Chris Kavanagh hace sonar su silbato y detiene el juego.

33 El jugador del Liverpool Victor Muñoz lanzó un disparo peligroso a puerta, pero Gianluigi Donnarumma estuvo atento y despejó el balón.

32 El árbitro central Chris Kavanagh hace sonar su silbato. Se señala tiro libre por falta en ataque del jugador del Liverpool Lewis Koumas.

32 Florian Wirtz sacó mal un córner para el Liverpool, el balón no llegó al área.

31 Florian Wirtz colgó un peligroso saque de esquina al área con el Liverpool, pero los defensas despejaron el balón. El Liverpool tendrá otra oportunidad desde el córner.

31 El jugador del Liverpool Víctor Muñoz tuvo una gran ocasión dentro del área, pero su remate se marchó rozando el poste derecho. Fue una ocasión realmente peligrosa.

29 Enzo Fernández queda en fuera de juego, el árbitro detiene el juego después de que el juez de línea levanta la bandera.

28 Posesión en el partido: Liverpool 48% - 52% Manchester City.

26 El jugador del Liverpool Lewis Koumas comete falta y el árbitro señala la infracción.

25 Bradley Barcola avanzó con una acción individual, pero los defensas rivales le cerraron el paso.

25 El jugador del Liverpool Florian Wirtz hizo una entrada dura, y el árbitro Chris Kavanagh no dejó pasar la jugada.

23 Nico O'Reilly envió un centro peligroso al área, pero el defensa del Liverpool llegó primero al balón y despejó el peligro.

22 El jugador del Liverpool Lewis Koumas hizo una entrada dura para recuperar el balón. El árbitro Chris Kavanagh vio la acción y le mostró la tarjeta amarilla.

20 Florian Wirtz sacó un córner para el Liverpool, pero Gianluigi Donnarumma leyó bien la jugada y se hizo con el balón.

20 Bradley Barcola se marchó hacia la portería del Liverpool, pero el defensa llegó a tiempo para despejar el balón fuera. El Liverpool sacará de esquina.

19 Enzo Fernández lanzó un córner para el Manchester City y metió el balón en el área, pero los defensas del Liverpool despejaron con atención.

17 El jugador del Liverpool Victor Muñoz tocó el balón con la mano.

16 Juego detenido, Antoine Semenyo (Manchester City) tocó el balón con la mano.

15 Antoine Semenyo se deshizo de un rival con el Manchester City, pero no pudo conectar con sus compañeros.

13 Florian Wirtz intentó pasar el balón a un compañero en el Liverpool, pero el defensa lo bloqueó con seguridad.

12 Rúben Dias comete falta, el árbitro Chris Kavanagh vio la jugada claramente y señala la falta.

11 El jugador del Liverpool Florian Wirtz comete falta. El árbitro Chris Kavanagh hace sonar su silbato y detiene el juego.

11 Florian Wirtz ejecuta el saque de esquina y centra al área, pero los defensas del Manchester City despejan el peligro atentos.

9 Bradley Barcola intentó un pase peligroso desde el vértice del área, pero los defensores despejaron el balón para alejar el peligro. El Liverpool gana un córner.

9 El Liverpool centró desde la falta al área, pero los defensas despejaron el balón con facilidad.

8 El defensa del Liverpool Ronald Araujo no le dejó otra opción al árbitro que mostrarle la tarjeta amarilla.

8 El jugador del Manchester City Marc Guéhi cometió una falta sobre su rival, y el árbitro principal Chris Kavanagh señaló la infracción, decretando tiro libre a favor del Liverpool.

6 El jugador del Manchester City Iliman Ndiaye comete una falta dura y el árbitro pita.

6 Chris Kavanagh señala falta del jugador del Liverpool Víctor Muñoz por una entrada demasiado dura en la disputa por el balón.

5 El defensa del Liverpool Virgil van Dijk intentó pasar a sus compañeros, pero golpeó el balón con demasiada fuerza y el peligro se desvaneció.

3 Tras un disparo desde dentro del área del jugador del Liverpool Víctor Muñoz, el defensa despejó el balón sobre la línea de gol.

1 El jugador del Manchester City Elliot Anderson comete una falta sobre el rival, el árbitro Chris Kavanagh detiene el juego.

1 Ha comenzado el partido entre el Liverpool y el Manchester City. Seguiremos el juego juntos.

22:18 Comienza el partido. Los visitantes, el Manchester City, sacan de centro.

22:18 Chris Kavanagh será el árbitro principal del partido de hoy.

22:18 Ya se conocen las alineaciones titulares de los equipos, puedes consultarlas en la sección de detalles del partido.