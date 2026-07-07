Los boxeadores uzbekos sub-19 comienzan el campeonato asiático con victoria

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Los boxeadores uzbekos sub-19 comienzan el campeonato asiático con victoria

El campeonato asiático de boxeo para las categorías sub-19 y sub-23 continúa en Yakarta, Indonesia.

Hoy, los representantes de la selección nacional de Uzbekistán sub-19 disputaron sus primeros combates. Mientras que Muhammadrizo Ukimov logró una victoria convincente, Ibrohim Shokirjonov quedó fuera de la siguiente fase.

Ukimov no dio opciones al representante japonés

En la categoría de -60 kg, Muhammadrizo Ukimov subió al ring contra el boxeador japonés Rio Matsumoto.

Durante el combate, nuestro compatriota dominó claramente a su rival, ganando por decisión unánime de los jueces con un marcador de 5:0.

De esta manera, Ukimov avanza a la siguiente ronda del campeonato asiático.

Shokirjonov derrotado por el representante de Kazajistán

En la categoría de -65 kg, Ibrohim Shokirjonov se enfrentó al kazajo Akjurek Kalabay.

Al final de un combate intenso, los jueces dieron la victoria al representante de Kazajistán. Shokirjonov perdió 0:5 y finalizó su participación en el torneo.

Resultado del día: una victoria y una derrota

Resultados de hoy de la selección nacional de Uzbekistán sub-19:

  • Muhammadrizo Ukimov — victoria, 5:0;

  • Ibrohim Shokirjonov — derrota, 0:5.

Así lo informó la Federación de Boxeo de Uzbekistán. Se esperan nuevas victorias de nuestros boxeadores en los próximos combates en el ring de Yakarta.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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