Los boxeadores uzbekos sub-19 suben al ring mañana

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Los boxeadores uzbekos sub-19 suben al ring mañana

El campeonato asiático de boxeo continúa en Yakarta, Indonesia. Mañana, los representantes de la selección nacional de Uzbekistán sub-19 también comenzarán su participación en la competición.

Dos de nuestros jóvenes boxeadores subirán al ring en la primera jornada.

Ukimov se enfrentará a un representante de Japón

En la categoría de -60 kg, Muhammadrizo Ukimov se medirá ante el boxeador japonés Rio Matsumoto.

Este combate está programado para las 11:30, hora de Taskent.

Shokirjonov se medirá ante un representante de Kazajistán

En la categoría de -65 kg, Ibrohim Shokirjonov subirá al ring contra el kazajo Akjurek Kalabay.

El combate está fijado para las 16:00, hora de Taskent.

Calendario de los combates de mañana

-60 kg: Muhammadrizo Ukimov — Rio Matsumoto (Japón), 11:30.

-65 kg: Ibrohim Shokirjonov — Akjurek Kalabay (Kazajistán), 16:00.

El programa de mañana comenzará a las 10:00, hora de Taskent.

Así lo informó la Federación de Boxeo de Uzbekistán. Toda la atención está puesta en nuestros jóvenes boxeadores; les deseamos éxito en sus primeros pasos en el ring de Yakarta.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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