Los boxeadores uzbekos sub-19 suben al ring mañana
El campeonato asiático de boxeo continúa en Yakarta, Indonesia. Mañana, los representantes de la selección nacional de Uzbekistán sub-19 también comenzarán su participación en la competición.
Dos de nuestros jóvenes boxeadores subirán al ring en la primera jornada.
Ukimov se enfrentará a un representante de Japón
En la categoría de -60 kg, Muhammadrizo Ukimov se medirá ante el boxeador japonés Rio Matsumoto.
Este combate está programado para las 11:30, hora de Taskent.
Shokirjonov se medirá ante un representante de Kazajistán
En la categoría de -65 kg, Ibrohim Shokirjonov subirá al ring contra el kazajo Akjurek Kalabay.
El combate está fijado para las 16:00, hora de Taskent.
Calendario de los combates de mañana
-60 kg: Muhammadrizo Ukimov — Rio Matsumoto (Japón), 11:30.
-65 kg: Ibrohim Shokirjonov — Akjurek Kalabay (Kazajistán), 16:00.
El programa de mañana comenzará a las 10:00, hora de Taskent.
Así lo informó la Federación de Boxeo de Uzbekistán. Toda la atención está puesta en nuestros jóvenes boxeadores; les deseamos éxito en sus primeros pasos en el ring de Yakarta.
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