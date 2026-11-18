Uzbekistán vence a Arabia Saudita y sube en el ranking FIFA
La selección nacional de Uzbekistán logró una victoria importante en su segundo partido amistoso de noviembre. En Doha, a Arabia Saudita tras vencer 2:1, los pupilos de Fabio Cannavaro no solo pusieron fin a una racha de derrotas, sino que también escalaron posiciones en el ranking FIFA.
El héroe de esta victoria fue Sherzod Esanov, quien anotó dos goles.
El doblete de Esanov le dio la victoria a Uzbekistán
En el encuentro disputado el 17 de noviembre en Doha, capital de Catar, la selección de Uzbekistán Arabia Sauditamostró un juego sólido.
En el minuto 19, Sherzod Esanov abrió el marcador. Sin embargo, los saudíes empataron cuatro minutos después gracias a un gol de Firas Al Buraykan.
A diez minutos del final del primer tiempo, Esanov volvió a destacar. Marcó su segundo gol en el minuto 35, adelantando nuevamente a Uzbekistán. El marcador no se movió más: 2:1.
De esta manera, el doblete de Esanov aseguró la victoria para el equipo dirigido por Cannavaro.
¿Cuántos puestos subió Uzbekistán en el ranking FIFA?
La victoria sobre Arabia Saudita otorgó puntos vitales a la selección de Uzbekistán para el ranking FIFA.
Gracias a este resultado, se sumaron 5,35 puntos al total del equipo. El puntaje total alcanzó los 1418,10, situando a Uzbekistán en el puesto 59 del ranking en vivo.
Este resultado representa un cambio positivo para la selección tras su segundo partido de noviembre.
Una respuesta importante tras la derrota ante Rusia
Cabe recordar que en su primer amistoso de noviembre, Uzbekistán perdió 2:3 ante la selección de Rusia.
En aquel entonces, a pesar de ir ganando 2:0, los «Lobos Blancos» no pudieron mantener la ventaja y permitieron la remontada del rival.
La victoria contra Arabia Saudita fue una respuesta mental clave para el equipo. Lo más importante es que esta vez Uzbekistán mantuvo la ventaja y mejoró su posición en el ranking FIFA.
Sin anuncios con la suscripción
Zamin Premium — 4 900 UZS al mes
Comentarios0
…