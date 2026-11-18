La selección nacional de Uzbekistán logró una victoria importante en su segundo partido amistoso de noviembre. En Doha, a Arabia Saudita tras vencer 2:1, los pupilos de Fabio Cannavaro no solo pusieron fin a una racha de derrotas, sino que también escalaron posiciones en el ranking FIFA.

El héroe de esta victoria fue Sherzod Esanov, quien anotó dos goles.

El doblete de Esanov le dio la victoria a Uzbekistán

En el encuentro disputado el 17 de noviembre en Doha, capital de Catar, la selección de Uzbekistán Arabia Sauditamostró un juego sólido.

En el minuto 19, Sherzod Esanov abrió el marcador. Sin embargo, los saudíes empataron cuatro minutos después gracias a un gol de Firas Al Buraykan.

A diez minutos del final del primer tiempo, Esanov volvió a destacar. Marcó su segundo gol en el minuto 35, adelantando nuevamente a Uzbekistán. El marcador no se movió más: 2:1.

De esta manera, el doblete de Esanov aseguró la victoria para el equipo dirigido por Cannavaro.