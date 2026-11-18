La temporada 2026 del campeonato de fútbol Sub-19 de Uzbekistán ha llegado a su fin. En un reñido partido final, el equipo Sub-19 de Pakhtakor Tashkent se enfrentó a los juveniles de Nasaf Qarshi, logrando una victoria de carácter por 1-0.

Un título de campeón defendido con un hombre menos

El único gol del encuentro, marcado en el minuto 13 por Asadbek Shuhratov, puso a los «Leones» por delante en el marcador. A pesar de la expulsión de Muminjon Shuhratov tras recibir una tarjeta roja, los jugadores de Pakhtakor se defendieron con disciplina hasta los últimos minutos, asegurando la victoria. De esta manera, los de Tashkent repitieron su éxito del año pasado, obteniendo el título de tricampeón Sub-19 del país.

Las medallas de bronce fueron para el equipo de la Academia de Fútbol de la República

En el partido por el tercer puesto del torneo, el equipo Sub-19 de la Academia de Fútbol de la República (FA) logró una victoria sólida por 2-0 contra los juveniles del club Mash'al de Muborak, llevándose las medallas de bronce.

Campeonato Sub-19 2026: Fase final y detalles de la temporada

Estadísticas Detalles y resultados Partido final Nasaf U19 — Pakhtakor U19 (0:1) Autor del gol de la final Asadbek Shuhratov (minuto 13) Expulsión (Tarjeta roja) Muminjon Shuhratov (Pakhtakor) Árbitro de la final Doston Rahmonov Partido por el 3er puesto República FA U19 — Mash'al U19 (2:0) Número de equipos participantes En 3 regiones, un total de 29 equipos Resultado de Pakhtakor Segundo título consecutivo y un total de 3 campeonatos

Cabe mencionar que el campeonato Sub-19 de este año se organizó en 3 regiones con la participación de un total de 29 equipos.

¿En qué medida cree que la hegemonía consecutiva de la academia de Pakhtakor en el campeonato Sub-19 creará una reserva fuerte para la selección nacional de Uzbekistán y los clubes de la Superliga en los próximos años?

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