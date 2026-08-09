Lluvia de nocauts en Las Vegas: todos los resultados de UFC Fight Night 284

El torneo UFC Fight Night 284 terminó en Las Vegas, en el estado estadounidense de Nevada. De los 12 combates programados, 7 acabaron antes del límite y ofrecieron un espectáculo inolvidable a los aficionados.

Gracias a su talento y entrega, 7 peleadores recibieron bonificaciones especiales por parte de los organizadores.

El brutal nocaut de Quillan Salkilld y su reclamo por entrar al Top 5

En el combate estelar de la noche, el peso ligero australiano Quillan Salkilld se enfrentó a su experimentado rival polaco Mateusz Gamrot y lo sometió en el primer asalto mediante un estrangulamiento por la espalda.

Crónica del combate: Desde el inicio del combate, Salkilld desequilibró a Gamrot con un preciso golpe de izquierda. Después dominó por completo la pelea en el suelo durante casi cuatro minutos y obligó a su rival a rendirse a los 4:25 del primer asalto.

Declaraciones del peleador: Tras conseguir su quinta victoria en UFC en el primer asalto, el talento australiano de 26 años declaró: «Ya estoy listo para enfrentarme a cualquier rival del Top 5 de la división», afirmó.

La victoria de los veteranos y del representante de Asia Central La experiencia de Ferreira:

La experiencia de Ferreira: En el combate coestelar, el veterano de UFC Diego Ferreira, brasileño de 41 años, derrotó al estadounidense Billy Quarantillo en una intensa pelea de tres asaltos por decisión unánime de los jueces (30-27, 30-27, 30-27).

El nocaut de Nurgazhay en los últimos segundos: El kazajo Diyar Nurgazhay, en la división de peso semipesado, logró su segunda victoria consecutiva en UFC. Cuando solo quedaba un segundo para el final del primer asalto (4:59) derrotó por nocaut técnico al brasileño Bruno Lopes.

Además, peleadores como Yadier Del Valle, Tye Miller, Jose Montanya, Miles Johns y Juliana Miller también finalizaron sus combates antes del límite.

UFC Fight Night 284: resultados de todos los combates

Cartelera estelar:

Quillan Salkilld — derrotó a Mateusz Gamrot por sumisión mediante estrangulamiento por la espalda (1.er asalto, 4:25);

Diego Ferreira — derrotó a Billy Quarantillo por decisión de los jueces (30-27, 30-27, 30-27);

Yadier Del Valle — derrotó a Darren Elkins por nocaut técnico (1.er asalto, 0:35);

Alexia Thainara — derrotó a Amanda Lemos por decisión de los jueces (30-27, 29-28, 29-28);

Tye Miller — derrotó a Billy Goff por nocaut técnico (3.er asalto, 0:15).

Cartelera preliminar:

Steven Asplund — derrotó a Guilherme Pat por decisión de los jueces (29-28, 29-28, 29-28);

Diyar Nurgazhay — derrotó a Bruno Lopes por nocaut técnico (1.er asalto, 4:59);

Jose Montanya — derrotó a Louis Sutherland por sumisión (1.er asalto, 1:50);

Manoel Sousa — derrotó a Richie Miranda por decisión de los jueces (29-28, 29-28, 29-28);

Miles Johns — derrotó a Jannie Vazquez por nocaut técnico (1.er asalto, 3:09);

Juliana Miller — derrotó a Ravena Oliveira por sumisión mediante estrangulamiento por la espalda (2.º asalto, 1:38);

Carol Foro — derrotó a Giovanna Canuto por decisión de los jueces (29-28, 29-28, 29-28).

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