« Nasaf » derrota al OKMK en Olmaliq: ¡la clasificación se aprieta aún más!

En la 15.ª jornada de la Superliga, « Nasaf » logró una importante victoria a domicilio. El equipo de Qarshi derrotó al OKMK por 2-1, alcanzó los 24 puntos y subió al sexto puesto de la clasificación.

El rápido gol de Bobur Abduxoliqov cambió el guion del partido, mientras que Sharof Muhitdinov consolidó la ventaja en la segunda parte. Los locales recuperaron la emoción con un gol de Avazbek O‘lmasaliyev, pero los « dragones » mantuvieron el resultado en los minutos finales.

Abduxoliqov solo necesitó ocho minutos

El partido en Olmaliq comenzó casi de forma ideal para « Nasaf ». En el minuto 8, Bobur Abduxoliqov marcó ante la portería local y adelantó a su equipo: 0-1.

Tras el gol tempranero, el OKMK tuvo que adelantar más efectivos para buscar el empate. « Nasaf » mantuvo el orden defensivo e intentó aprovechar los espacios.

La eficacia de Abduxoliqov no es casualidad. En julio, también había marcado dos goles contra « Bunyodkor » en un partido que terminó con victoria por 3-1.

Muhitdinov amplía la ventaja a dos goles

La primera parte terminó con una ventaja mínima de « Nasaf ». Aunque el OKMK aumentó la presión tras el descanso, el siguiente gol también lo marcaron los visitantes.

En el minuto 61, Sharof Muhitdinov puso el 2-0 en el marcador. Este gol permitió a « Nasaf » continuar el partido en un escenario todavía más favorable.

Muhitdinov también fue decisivo en los partidos de copa esta temporada: marcó contra « Havoqand » y « Sho‘rtan ».

O‘lmasaliyev devuelve la emoción

Pese a estar dos goles abajo, el OKMK no dejó de luchar. En el minuto 70, Avazbek O‘lmasaliyev marcó el único gol local y situó el marcador en 1-2.

En el tramo final, el club de Olmaliq intentó aumentar la presión para empatar. Sin embargo, la defensa de « Nasaf », liderada por Abduvohid Ne’matov, resistió en los minutos decisivos.

Goles del partido:

Minuto Futbolista Marcador 8 Bobur Abduxoliqov 0-1 61 Sharof Muhitdinov 0-2 70 Avazbek O‘lmasaliyev 1-2

La victoria acerca al « Nasaf » a la zona alta

Tras sumar tres puntos en Olmaliq, el equipo de Ro‘ziqul Berdiyev alcanzó los 24 puntos. « Nasaf » subió al sexto puesto y sigue en la lucha por las posiciones altas.

El OKMK ocupa el cuarto lugar con 25 puntos. Por tanto, la diferencia entre ambos equipos es ahora de solo un punto.

Equipo Puntos Posición OKMK 25 4 « Nasaf » 24 6

El partido OKMK — « Nasaf », correspondiente a la 15.ª jornada, estaba programado para el 3 de agosto.

El equipo de Berdiyev acelera en el momento clave

« Nasaf » comenzó a mejorar sus resultados durante el tramo de julio de la temporada. El equipo ganó 3-1 en el campo del « Bunyodkor » y después empató con el « Mash’al ».

Ante el OKMK, el equipo de Qarshi mostró dos aspectos importantes:

aprovechar pronto las ocasiones;

conservar el resultado cuando aumenta la presión rival.

En especial, los goles de Abduxoliqov y Muhitdinov demostraron que distintos futbolistas de la línea ofensiva pueden marcar la diferencia.

El once inicial del « Nasaf »

Ro‘ziqul Berdiyev inició el partido con la siguiente alineación:

Abduvohid Ne’matov, Alibek Davronov, G‘olib G‘aybullayev, Sardor Bahromov, Adenis Shala, Zafarmurod Abdirahmatov, Bobur Abduxoliqov, Sharof Muhitdinov, Oybek Rustamov, Murodbek Rahmatov y Quvonchbek Xushvaqtov.

En la segunda parte entraron Abbos G‘ulomov, Bekjon Rahmatov, Diyorbek Abdunazarov, Yashnarbek Berdirahmonov y Akrom Komilov.

Por parte del OKMK jugaron Javohir Ilyosov, Giorgi Papava, Avazbek O‘lmasaliyev, Dilshod Ahmadaliyev, Abubakr Rizo Turdialiyev, Aziz Xolmurodov, Asadbek Sobirjonov, Nodir Abdurazzoqov, Saidafzalxon Ahrorov, Abror Karimov y Siyavash Haqnazariy.

Una victoria cambia la situación en la clasificación

Si el OKMK hubiera ganado en casa, podría haberse distanciado cuatro puntos del « Nasaf ». Sin embargo, el 2-1 del equipo de Qarshi hizo todavía más reñida la lucha en la zona alta.

Ahora solo un punto separa al « Nasaf » del cuarto puesto. En la segunda mitad de la temporada, cada jornada puede provocar cambios de varias posiciones en la clasificación.

En Olmaliq, la diferencia decisiva la marcó la eficacia del « Nasaf »: los visitantes anotaron dos goles en momentos importantes y se llevaron los tres puntos a Qarshi pese a la presión final de los locales.

¿Crees que el « Nasaf » todavía puede entrar en la lucha por el título hasta el final de la temporada? ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!