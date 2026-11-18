La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) ha confirmado oficialmente la composición de los bombos para las selecciones nacionales antes del sorteo de la fase de clasificación para el Campeonato de Europa 2028. Según el sitio web oficial de la UEFA, un total de 54 selecciones participarán en los partidos de clasificación, mientras que la selección de Rusia vuelve a quedar fuera de la lista.

Fechas del sorteo y de la fase final

El sorteo oficial que determinará los grupos de clasificación 6 de diciembre se llevará a cabo el. Cabe recordar que la fase final de la Euro 2028 del 9 de junio al 9 de julio de 2028 en el Reino Unido y en Irlanda.

Bombos del sorteo de clasificación de la Euro 2028

Bombo Número de equipos Composición de las selecciones nacionales Bombo 1 12 Inglaterra, Portugal, Francia, Alemania, España, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Grecia, Italia, Noruega, Croacia Bombo 2 12 Gales, Serbia, Turquía, Chequia, Suiza, Suecia, Austria, Hungría, Irlanda del Norte, Bosnia y Herzegovina, Eslovenia, Irlanda Bombo 3 12 Escocia, Kosovo, Ucrania, Polonia, Israel, Rumanía, Georgia, Macedonia del Norte, Montenegro, Albania, Islandia, Eslovaquia Bombo 4 12 Estonia, Bielorrusia, Chipre, Islas Feroe, Finlandia, Moldavia, Armenia, Bulgaria, Luxemburgo, Kazajistán, Letonia, San Marino Bombo 5 6 Malta, Azerbaiyán, Lituania, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein

Los grandes en el mismo bombo, Kazajistán y Azerbaiyán en los bombos inferiores

En el bombo 1 se encuentran los grandes del fútbol europeo: España, Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal e Italia, junto con Noruega y Grecia. De los representantes de la región, Ucrania y Georgia están en el bombo 3, Kazajistán y Bielorrusia en el bombo 4, y Azerbaiyán en el bombo 5.

⚽️ ¿Cuál crees que será el grupo más difícil o «grupo de la muerte» tras el sorteo del 6 de diciembre?

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