Bogdan Guskov envía un mensaje a su futuro oponente Robert Whittaker
El reconocido luchador uzbeko Bogdan Guskov, quien compite con éxito en la división de peso semipesado de la UFC, envió un mensaje irónico y único a su futuro oponente, el ex campeón de peso medio, Robert Whittakera través de las redes sociales.
«Elegiste pelear conmigo»
Nuestro compatriota publicó en su cuenta de Instagram una frase corta pero contundente dirigida al ex campeón australiano:
«Robert, podríamos haber sido amigos, pero elegiste pelear conmigo.»
— Bogdan Guskov
Detalles del gran enfrentamiento en Sídney
Recordemos que este enfrentamiento de principio entre Bogdan Guskov y Robert Whittaker se llevará a cabo el 7 de febrero de 2027 en Sídney, Australia, como parte del torneo UFC Fight Night 298 . El combate se disputará en la categoría de peso semipesado.
Estadísticas
Detalles e información
Luchadores
Bogdan Guskov (Uzbekistán) vs Robert Whittaker (Australia)
Fecha del combate
7 de febrero de 2027
Lugar
Sídney, Australia
Torneo
UFC Fight Night 298
Categoría de peso
Peso semipesado (hasta 93 kg)
¿Qué había dicho Whittaker anteriormente?
Anteriormente, Robert Whittaker mencionó en su podcast que pelearía en su ciudad natal de Sídney por primera vez en más de 10 años, reconociendo a Guskov como un oponente peligroso, alto, con gran alcance y una potencia de golpeo temible para el peso semipesado. Ahora, el noqueador uzbeko ha comenzado a ejercer presión psicológica sobre su rival antes de entrar al octágono.
¿Crees que tras esta declaración de Bogdan Guskov la pelea en Sídney será aún más intensa y nuestro compatriota podrá noquear a Whittaker?
¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte esta noticia candente con todos los fanáticos de las MMA en Uzbekistán!
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