El ex campeón de la UFC Ilia Topuria ha anunciado que su objetivo principal en el octágono es tener una revancha contra el actual campeón Justin Gaethje. Sin embargo, si este combate no se materializa, considera al peleador británico Paddy Pimblett como una opción de reserva.

« Tsarukyan, al igual que todos, quiere pelear conmigo »

The Independent según informa el medio, Topuria expresó abiertamente su postura sobre el futuro enfrentamiento con el campeón y su actitud hacia los rivales de la división:

« Mi objetivo es, por supuesto, tener una revancha contra Justin Gaethje. No sé cómo ni cuándo sucederá, pero ese es mi objetivo. Si por alguna razón no se puede organizar la pelea con Justin, me gustaría enfrentarme a Paddy Pimblett. Ese combate me resulta muy interesante. Creo que Justin no quiere pelear conmigo. Tsarukyan sí quiere, todos quieren. Si yo estuviera en el lugar de Paddy o de cualquier otro, también elegiría esta pelea. » — Ilia Topuria

Próximos posibles rivales de Ilia Topuria