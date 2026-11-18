Ilia Topuria habla sobre su deseo de revancha y su plan para enfrentar a Paddy Pimblett
El ex campeón de la UFC Ilia Topuria ha anunciado que su objetivo principal en el octágono es tener una revancha contra el actual campeón Justin Gaethje. Sin embargo, si este combate no se materializa, considera al peleador británico Paddy Pimblett como una opción de reserva.
« Tsarukyan, al igual que todos, quiere pelear conmigo »
The Independent según informa el medio, Topuria expresó abiertamente su postura sobre el futuro enfrentamiento con el campeón y su actitud hacia los rivales de la división:
« Mi objetivo es, por supuesto, tener una revancha contra Justin Gaethje. No sé cómo ni cuándo sucederá, pero ese es mi objetivo. Si por alguna razón no se puede organizar la pelea con Justin, me gustaría enfrentarme a Paddy Pimblett. Ese combate me resulta muy interesante.
Creo que Justin no quiere pelear conmigo. Tsarukyan sí quiere, todos quieren. Si yo estuviera en el lugar de Paddy o de cualquier otro, también elegiría esta pelea. »
— Ilia Topuria
Próximos posibles rivales de Ilia Topuria
Peleador candidato
Estatus / Situación
Postura de Topuria
Justin Gaethje
Actual campeón de la UFC
Objetivo principal (primera opción para la revancha)
Paddy Pimblett
Contendiente popular
Opción de reserva (el duelo más interesante si la pelea con Gaethje no se concreta)
Arman Tsarukyan
Contendiente de primer nivel
Identificado como un rival listo e interesado en pelear
¿Cuál será el siguiente paso?
Según el ex campeón, muchos líderes de la división expresan su deseo de entrar al octágono contra él. Ahora, todo depende de la decisión de la directiva de la UFC y de la respuesta del campeón Justin Gaethje a la propuesta de revancha.
¿Quién crees que debería ser el próximo rival de Ilia Topuria: una revancha por el título contra Justin Gaethje o un enfrentamiento mediático contra Paddy Pimblett?
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