Los organizadores de los Globe Soccer Awards han presentado oficialmente la lista de finalistas para el galardón al mejor jugador del año 2026. Un total de 26 estrellas del fútbol mundial lucharán por este prestigioso premio. La ceremonia de entrega el 28 de diciembre de 2026 se llevará a cabo en los Emiratos Árabes Unidos.

El PSG lidera de forma absoluta

El club francés Paris Saint-Germain cuenta con el mayor número de representantes en la lista publicada: nada menos que 8 jugadores parisinos (Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Fabián Ruiz, Vitinha) figuran entre los nominados. Asimismo, el Barcelona aporta 4 jugadores, mientras que el Real Madrid y el Arsenal cuentan con 3 cada uno.

Lista de nominados al galardón «Mejor jugador del año 2026»

Nº Jugador Club Selección nacional 1 Jude Bellingham Real Madrid Inglaterra 2 Pau Cubarsí Barcelona España 3 Ousmane Dembélé PSG Francia 4 Federico Dimarco Inter de Milán Italia 5 Désiré Doué PSG Francia 6 Bruno Fernandes Manchester United Portugal 7 Erling Haaland Manchester City Noruega 8 Achraf Hakimi PSG Marruecos 9 Vinicius Junior Real Madrid Brasil 10 Harry Kane Bayern de Múnich Inglaterra 11 Khvicha Kvaratskhelia PSG Georgia 12 Lautaro Martínez Inter de Milán Argentina 13 Kylian Mbappé Real Madrid Francia 14 Nuno Mendes PSG Portugal 15 Lionel Messi Inter Miami Argentina 16 João Neves PSG Portugal 17 Michael Olise Bayern de Múnich Francia 18 Raphinha Barcelona Brasil 19 Declan Rice Arsenal Inglaterra 20 Rodri Barcelona España 21 Fabián Ruiz PSG España 22 Bukayo Saka Arsenal Inglaterra 23 William Saliba Arsenal Francia 24 Dominik Szoboszlai Liverpool Hungría 25 Vitinha PSG Portugal 26 Lamine Yamal Barcelona España

(Nota: aunque Cristiano Ronaldo fue mencionado en la introducción, su nombre no aparece en la lista oficial definitiva de 26 jugadores).

¿Quién de estas 26 estrellas crees que merece más ser nombrado el mejor jugador del año 2026 en la gala del 28 de diciembre en los EAU?

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