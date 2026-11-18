Anunciados los 26 finalistas para el premio al mejor jugador del año
Los organizadores de los Globe Soccer Awards han presentado oficialmente la lista de finalistas para el galardón al mejor jugador del año 2026. Un total de 26 estrellas del fútbol mundial lucharán por este prestigioso premio. La ceremonia de entrega el 28 de diciembre de 2026 se llevará a cabo en los Emiratos Árabes Unidos.
El PSG lidera de forma absoluta
El club francés Paris Saint-Germain cuenta con el mayor número de representantes en la lista publicada: nada menos que 8 jugadores parisinos (Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Fabián Ruiz, Vitinha) figuran entre los nominados. Asimismo, el Barcelona aporta 4 jugadores, mientras que el Real Madrid y el Arsenal cuentan con 3 cada uno.
Lista de nominados al galardón «Mejor jugador del año 2026»
Nº
Jugador
Club
Selección nacional
1
Jude Bellingham
Real Madrid
Inglaterra
2
Pau Cubarsí
Barcelona
España
3
Ousmane Dembélé
PSG
Francia
4
Federico Dimarco
Inter de Milán
Italia
5
Désiré Doué
PSG
Francia
6
Bruno Fernandes
Manchester United
Portugal
7
Erling Haaland
Manchester City
Noruega
8
Achraf Hakimi
PSG
Marruecos
9
Vinicius Junior
Real Madrid
Brasil
10
Harry Kane
Bayern de Múnich
Inglaterra
11
Khvicha Kvaratskhelia
PSG
Georgia
12
Lautaro Martínez
Inter de Milán
Argentina
13
Kylian Mbappé
Real Madrid
Francia
14
Nuno Mendes
PSG
Portugal
15
Lionel Messi
Inter Miami
Argentina
16
João Neves
PSG
Portugal
17
Michael Olise
Bayern de Múnich
Francia
18
Raphinha
Barcelona
Brasil
19
Declan Rice
Arsenal
Inglaterra
20
Rodri
Barcelona
España
21
Fabián Ruiz
PSG
España
22
Bukayo Saka
Arsenal
Inglaterra
23
William Saliba
Arsenal
Francia
24
Dominik Szoboszlai
Liverpool
Hungría
25
Vitinha
PSG
Portugal
26
Lamine Yamal
Barcelona
España
(Nota: aunque Cristiano Ronaldo fue mencionado en la introducción, su nombre no aparece en la lista oficial definitiva de 26 jugadores).
¿Quién de estas 26 estrellas crees que merece más ser nombrado el mejor jugador del año 2026 en la gala del 28 de diciembre en los EAU?
¡Deja tu favorito en los comentarios y comparte ahora mismo la lista de finalistas con los aficionados al fútbol!
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