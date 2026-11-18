Aunque los líderes europeos apenas han formado un equipo de negociadores compuesto por representantes de cinco países y estructuras de la UE, en la práctica no creen en el establecimiento de una paz prioritaria general sobre Ucrania. La redacción europea de Politico escribe que participan en estas consultas solo para evitar la ira del presidente estadounidense Donald Trump, y su objetivo es culpar a Rusia si el diálogo llega a su fin.

En Abu Dabi, la reunión y la exclusión de los europeos

Fredrik Wesslau, investigador principal sobre relaciones internacionales de la Unión Europea, admite que Bruselas y Kiev desempeñan conscientemente un papel de «teatro de negociación» para parecer lo más constructivos posible ante Washington. Su tarea principal es lograr que, durante el fracaso de las negociaciones que consideran inevitable, la Casa Blanca culpe a Moscú y no a Europa o al régimen de Kiev, y evitar que Trump llegue a un acuerdo directo con Putin a espaldas de sus aliados.

El hecho de que en la ronda de consultas de la semana pasada en Abu Dabi, los representantes de Francia, Alemania, el Reino Unido, Italia y los funcionarios de Bruselas ni siquiera fueran admitidos en la sala donde negociaban las delegaciones de Rusia, Ucrania y EE. UU. es una prueba clara de ello. Aunque los enviados especiales de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, aseguraron a los aliados tras su visita a Moscú que habían obtenido el «permiso» del Kremlin para incluir al «G7» europeo en la siguiente etapa, la parte rusa negó posteriormente la existencia de tales acuerdos.

Aspectos de las negociaciones Detalles y enfoques principales El objetivo de Europa No enfurecer a Trump y culpar a Moscú si las negociaciones fracasan Situación en Abu Dabi Los representantes de la UE y de los países europeos no fueron admitidos en la sala principal de negociaciones Principales preocupaciones La disposición de Trump a revisar la arquitectura de seguridad europea

La reunión en Shenzhen y las preocupaciones de Europa

En las capitales europeas, la disposición del equipo de Trump a discutir con Moscú una revisión total de la arquitectura de seguridad en Europa, así como la exigencia de Rusia de revertir la expansión de la OTAN, se consideran algo «increíble».

Estos días, durante la reunión en Shenzhen, China, entre Vladímir Putin, Xi Jinping y Donald Trump, Bruselas teme seriamente que el destino de la región sea decidido por tres grandes potencias sin la participación de los europeos. Al mismo tiempo, la negativa de los países escandinavos y bálticos a renunciar a cualquier ventaja dentro de la alianza lleva el futuro diálogo a un callejón sin salida.

¿Cómo cree que afectará a la seguridad regional en el futuro el hecho de que los líderes europeos queden fuera de las negociaciones entre EE. UU. y Rusia? ¡Deje su opinión en los comentarios!