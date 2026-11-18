Magnus Carlsen no se sentó ante el tablero: victoria técnica para Assaubayeva
Un hecho inusual ocurrió en el mundo del ajedrez. El gran maestro noruego Magnus Carlsen se negó a jugar la partida clásica contra la ajedrecista kazaja Bibisara AssaubayevaComo resultado, se le otorgó una victoria técnica a su oponente. Sin embargo, este resultado no cambió al ganador general del enfrentamiento diario.
El incidente ocurrió el 17 de noviembre durante el torneo Total Chess World Championship Tour Pilot, celebrado en Budapest, Hungría.
En las partidas iniciales de blitz y rápidas, Carlsen superó ampliamente a su rival. Ganó tres de las cuatro partidas de blitz y empató una. Además, derrotó a su oponente en ambas partidas rápidas. El marcador quedó en 11,5:0,5.
Después, llegó el turno de la partida clásica, que otorgaba 8 puntos. No obstante, Carlsen se negó a sentarse ante el tablero. Tras hablar con los árbitros del torneo, abandonó la sala de juego.
Assaubayeva, por su parte, esperó a su rival y permaneció en el tablero durante los 15 minutos reglamentarios. Al cumplirse el tiempo, los árbitros le concedieron la victoria técnica. De este modo, sin realizarse un solo movimiento en la partida clásica, la ajedrecista kazaja sumó 8 puntos.
Más tarde, Carlsen explicó su decisión argumentando que consideraba innecesario disputar la partida clásica, ya que el ganador del día ya estaba decidido. Según su opinión, no tenía sentido jugar una partida que no afectaba al resultado ni al ranking.
A pesar de ello, al final del día el marcador global quedó 11,5:8,5 y Magnus Carlsen resultó ganador. Assaubayeva obtuvo la victoria técnica por la partida clásica no disputada.
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