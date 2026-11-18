Un hecho inusual ocurrió en el mundo del ajedrez. El gran maestro noruego Magnus Carlsen se negó a jugar la partida clásica contra la ajedrecista kazaja Bibisara AssaubayevaComo resultado, se le otorgó una victoria técnica a su oponente. Sin embargo, este resultado no cambió al ganador general del enfrentamiento diario.

El incidente ocurrió el 17 de noviembre durante el torneo Total Chess World Championship Tour Pilot, celebrado en Budapest, Hungría.

En las partidas iniciales de blitz y rápidas, Carlsen superó ampliamente a su rival. Ganó tres de las cuatro partidas de blitz y empató una. Además, derrotó a su oponente en ambas partidas rápidas. El marcador quedó en 11,5:0,5.