En Abu Dabi, tras la pelea, ha surgido una nueva rivalidad en el mundo de las MMA. El luchador georgiano Saba Lazishvili ha expresado abiertamente su deseo de enfrentarse a Umar Nurmagomedov. Destaca que esto ya no es solo una competición deportiva, sino que se ha convertido en un asunto personal. Lazishvili prefiere un enfrentamiento directo con Umar por encima de otros posibles oponentes. Incluso declaró estar dispuesto a pelear contra Usman Nurmagomedov también. Sin embargo, su objetivo principal es enfrentarse precisamente a Umar. «Quiero enfrentarme específicamente a Umar» El luchador georgiano expresó su reclamo en una entrevista con el periodista Ariel Helwani. Lazishvili afirmó que no se opone a enfrentarse a Umar o Usman, ni a cualquier otro oponente que su equipo elija.

«Estamos listos para pelear contra Umar o contra Usman, a quien sea que pongan frente a nosotros. Pero quiero enfrentarme sobre todo a Umar. Porque esto se ha convertido en un asunto personal para mí. Ocurrieron ciertas cosas tras bambalinas. Lo que sucedió realmente me afectó», dijo Lazishvili. Según sus palabras, el incidente en Abu Dabi causó un profundo descontento en el deportista georgiano. Sin embargo, los detalles exactos de lo que ocurrió tras bambalinas aún no se han revelado. «El dolor físico pasa, pero la impresión permanece» Lazishvili no limita su descontento a la confrontación física. Subraya que los moretones y dolores tras la pelea desaparecerán con el tiempo, pero que la impresión negativa que deja una persona puede perdurar mucho tiempo.