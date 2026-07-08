Después de que el Arsenal de Londres ganara el tan esperado título de la Premier League, los expertos y aficionados valoran positivamente las perspectivas futuras del club. El equipo dirigido por el entrenador Mikel Arteta no solo está cerca de un éxito aislado, sino que parece listo para establecer una nueva hegemonía en el norte de Londres. Así lo informa Goal.com .

En una entrevista con GOAL, el ex centrocampista del club, Stefan Schwarz, destacó que Mikel Arteta podría superar los resultados del legendario Arsène Wenger. Durante sus 22 años de carrera, Wenger fue tres veces campeón de Inglaterra con el Arsenal. Según Schwarz, Arteta tiene el potencial para elevar esa cifra a cuatro.

«Lo más difícil siempre era dar el primer paso», afirma Schwarz. Según él, el hecho de que el equipo, que se conformó con medallas de plata durante tres temporadas consecutivas, finalmente haya superado la barrera del título cambia radicalmente la mentalidad de los jugadores. Ahora, el equipo sabe cómo ganar bajo presión y obtener resultados en partidos difíciles.

Los cimientos de una nueva dinastía

La plantilla del Arsenal cuenta actualmente con estrellas como Declan Rice, Bukayo Saka y Gabriel Magalhaes. Reforzando su equipo en cada mercado de fichajes, el club es visto como uno de los principales aspirantes no solo al campeonato nacional, sino también a la victoria en la Champions League. Esto le da a Arteta la oportunidad de repetir, e incluso superar, los éxitos de la era Wenger.

Schwarz subraya que en la carrera por el título es importante no solo jugar bien, sino que el equipo sepa «sufrir» y conseguir los tres puntos incluso en los días en que el juego no fluye. El Arsenal ha logrado desarrollar esa resiliencia, lo que garantiza estabilidad a largo plazo.

El equipo bajo la dirección de Mikel Arteta recuerda, por su estilo y filosofía, la era de los «Invincibles» de la temporada 2003-04. Sin embargo, la competitividad del fútbol moderno y la presencia de gigantes como el Manchester City exigen a Arteta aún más trabajo y maestría estratégica.

En conclusión, se puede decir que el Arsenal atraviesa actualmente uno de sus periodos más brillantes. Si Arteta continúa dando forma a la plantilla, tendrá la oportunidad de batir no solo a Wenger, sino también muchos récords en la historia del fútbol inglés.