Uno de los nombres más fuertes del ajedrez mundial Magnus Carlsen se negó a jugar una partida contra la kazaja Bibisara Assaubayeva. Esta decisión provocó una situación inesperada en el torneo Total Chess Pilot 2026 que se celebra en Budapest y generó intensas polémicas en torno a la competición. El incidente ocurrió el 17 de noviembre antes de una partida clásica rápida en formato 45+30. Tras hablar con los árbitros, Carlsen decidió no sentarse a la mesa de ajedrez. Como resultado, se le otorgó una victoria técnica a su oponente. La decisión de Carlsen sorprendió a todos En el primer día del torneo, Carlsen estaba superando claramente a Bibisara Assaubayeva en las partidas de blitz y rápidas. El gran maestro noruego lideraba 11,5 a 0,5, asegurando prácticamente la victoria del día.

En tal situación, la cancelación de la siguiente partida resultó aún más inesperada. Carlsen habló con los árbitros antes de que comenzara el duelo, pero luego no se presentó ante el tablero. Bibisara esperó 15 minutos, los árbitros registraron el resultado técnico De acuerdo con las reglas, la ajedrecista kazaja debía esperar a su oponente durante el tiempo estipulado. Bibisara Assaubayeva esperó la llegada de Carlsen durante 15 minutos. Una vez finalizado el plazo, los árbitros registraron oficialmente el resultado: derrota técnica para Magnus Carlsen y una victoria de 8 puntos para Bibisara Assaubayeva. De esta manera, al concluir la primera jornada, el marcador global quedó en 11,5:8,5. Carlsen sigue manteniendo la ventaja sobre su rival.