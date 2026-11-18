13 años de espera terminan: GTA 6 se lanza oficialmente y rompe récords
Esperado con ansias por jugadores de todo el mundo durante 13 años, Grand Theft Auto VI (GTA 6) ha sido lanzado oficialmente. Debido a la diferencia horaria, el acceso al juego fue posible primero en Nueva Zelanda — al haber comenzado ya el 19 de noviembre en el país, los usuarios locales pudieron sumergirse en el mundo del juego desde los primeros minutos.
Un presupuesto de 2 mil millones de dólares y las primeras críticas
Según fuentes de la industria y datos filtrados, los costos de desarrollo y marketing de este proyecto creado por el estudio Rockstar Games marcan un récord absoluto en la historia de los videojuegos: 2 mil millones de dólares. Esta cifra no tiene precedentes, no solo en la industria del juego, sino también en la historia de los éxitos de taquilla de Hollywood.
Las primeras reseñas profesionales publicadas junto con el lanzamiento son muy positivas: el juego recibió 99 de 100 puntos .
Primeros récords e indicadores clave del lanzamiento de GTA 6
Indicadores
Detalles y cifras
Tiempo de espera
13 años (desde el lanzamiento de GTA V)
Primera región de acceso
Nueva Zelanda (al comenzar el 19 de noviembre)
Presupuesto estimado
2 mil millones de dólares (un récord histórico)
Espectadores en Twitch
Más de 1,6 millones (en vivo simultáneamente)
Primeras notas de la crítica
99 / 100 puntos
Gran revuelo en las plataformas de streaming
Desde el lanzamiento del juego, se observa una actividad sin precedentes en redes sociales y servicios de streaming. En este momento, solo en la plataforma Twitch , más de 1,6 millones de usuarios están viendo las primeras transmisiones en vivo, y esta cifra sigue creciendo cada hora.
¿Estás listo para probar GTA 6 y crees que el presupuesto récord de 2 mil millones de dólares valdrá la pena?
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