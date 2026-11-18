Esperado con ansias por jugadores de todo el mundo durante 13 años, Grand Theft Auto VI (GTA 6) ha sido lanzado oficialmente. Debido a la diferencia horaria, el acceso al juego fue posible primero en Nueva Zelanda — al haber comenzado ya el 19 de noviembre en el país, los usuarios locales pudieron sumergirse en el mundo del juego desde los primeros minutos.

Un presupuesto de 2 mil millones de dólares y las primeras críticas

Según fuentes de la industria y datos filtrados, los costos de desarrollo y marketing de este proyecto creado por el estudio Rockstar Games marcan un récord absoluto en la historia de los videojuegos: 2 mil millones de dólares. Esta cifra no tiene precedentes, no solo en la industria del juego, sino también en la historia de los éxitos de taquilla de Hollywood.