El reconocido experto en fútbol y director de desarrollo global de la FIFA, Arsène Wenger, compartió sus opiniones sobre los favoritos de la próxima Copa del Mundo. Según el legendario entrenador, la selección de Francia se ha convertido hoy en la fuerza más poderosa e imparable del mundo. Confía en que Kylian Mbappé y sus compañeros volverán a levantar el trofeo. Así lo informa Goal.com .

Wenger expuso sus análisis en el podcast presentado por Felix y Toni Kroos. Destacó que el equipo dirigido por Didier Deschamps supera notablemente a sus rivales gracias a su preparación física y velocidad en el campo. El experto señaló que esta predicción no se basa en un sentimiento patriótico, sino en un análisis técnico puro.

Según Goal.com, Arsène Wenger también evaluó las posibilidades de otros equipos en el torneo, pero afirmó que solo una selección podría oponer una resistencia seria a Francia. A su juicio, equipos fuertes como Inglaterra, Argentina o Marruecos podrían no ser capaces de detener el ímpetu de los actuales campeones.

España, la única amenaza real

Según Wenger, solo la selección de España dirigida por Luis de la Fuente es capaz de derrotar a los franceses. Destacó especialmente que la cultura de juego colectivo y el nivel técnico de España no tienen igual en el mundo. «Si alguien puede vencer a Francia, es España. Tienen un sistema de juego colectivo que nadie más posee», afirma el experto.

El fortalecimiento de la selección española con la nueva generación, representada por Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal, los convierte en un rival tácticamente muy peligroso. Según el análisis de Wenger, si estos dos equipos se enfrentan, el destino del partido se decidirá por la resistencia física y la profundidad de la plantilla.

Al mismo tiempo, se espera que la selección francesa tenga un partido difícil contra Marruecos en los cuartos de final. Los marroquíes buscarán revancha tras la derrota en la semifinal de 2022. Sin embargo, Wenger añadió que el «tren» francés ya viaja a toda velocidad y es muy difícil alcanzarlo.

En conclusión, estas predicciones son interesantes para los aficionados al fútbol, ya que el enfrentamiento entre España y Francia siempre ha sido sinónimo de fútbol de alta técnica. En las fases decisivas del torneo, el choque entre estos dos equipos podría establecer los nuevos estándares del fútbol mundial.