Grayscale se prepara para lanzar el nuevo fondo ETF HYPE

Se espera que el gestor de activos cripto Grayscale lance un fondo cotizado en bolsa (ETF) vinculado al token Hyperliquid en EE. UU. esta misma semana. Según el analista de Bloomberg, James Seyffart, la empresa ha presentado su sexta enmienda a los documentos regulatorios, estableciendo el ticker y las comisiones del fondo. Así lo informa Cointelegraph.com informa .

El nuevo ETF cotizará bajo el ticker HYPG con una comisión de gestión del 0,29 %. Esta cifra es inferior a la de los fondos Hyperliquid (HYPE) de competidores como 21Shares (0,3 %) y Bitwise (0,34 %), lanzados a mediados de mayo. Hasta ahora, estos fondos competidores han logrado atraer cerca de 140 millones USD en inversiones netas de los inversores.

La plataforma Hyperliquid se ha convertido en uno de los lugares de negociación más populares entre los cripto-traders en los últimos meses. Según los datos de la blockchain, el volumen de negociación mensual de la plataforma supera regularmente los 170 000 millones USD. Al igual que sus competidores, Grayscale pretende atraer a más inversores ofreciendo la posibilidad de obtener ingresos adicionales mediante el staking de tokens HYPE.

En el contexto del éxito de los nuevos ETF, el precio de HYPE alcanzó un récord de 75,3 USD el lunes. Como resultado, su capitalización de mercado llegó a los 16 700 millones USD, entrando en el top diez de las mayores criptomonedas. Esto ocurre en un momento en que los fondos están saliendo de los ETF de Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH).