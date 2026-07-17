EE. UU. autoriza la exportación de chips NVIDIA H200 a China

El gobierno de EE. UU. ha suavizado ligeramente las restricciones de exportación en el ámbito de la IA, permitiendo el suministro al mercado chino de los H200, uno de los procesadores gráficos más potentes de NVIDIA. Esta decisión supone un punto de inflexión en la carrera tecnológica global y en las relaciones económicas, ya que hasta ahora Washington restringía estrictamente el acceso de Pekín a los chips más avanzados. Según Ixbt.com, informa al respecto.

Jeffrey Kessler, subsecretario de Comercio para Industria y Seguridad, confirmó en una audiencia ante un comité de la Cámara de Representantes que los primeros lotes de chips H200 ya han llegado a China. Según sus palabras, basadas en datos de ixbt.com, el volumen de suministro es actualmente muy pequeño y cada transacción está siendo supervisada minuciosamente por el gobierno.

Control estricto y listas confidenciales

El funcionario destacó que cada solicitud de exportación se examina individualmente y los permisos solo se otorgan a empresas que cumplen criterios específicos. Un informe confidencial presentado al Congreso contiene la lista precisa de las empresas chinas autorizadas a adquirir estos chips. Estas medidas buscan evitar que las tecnologías avanzadas se utilicen con fines militares.

Se ha revelado que entre los autorizados para comprar productos de NVIDIA y AMD se encuentran filiales del gigante chino de telecomunicaciones ZTE y otros grandes actores tecnológicos. Previamente, se informó que empresas como Alibaba, Tencent y ByteDance también habían solicitado entrar en esta lista. Estas compañías necesitan desesperadamente chips de alto rendimiento para desarrollar sus sistemas de computación en la nube y redes neuronales.

Los aceleradores NVIDIA H200 son actualmente una de las soluciones más avanzadas del mercado. Proporcionan una velocidad inigualable para procesar grandes volúmenes de datos y entrenar modelos complejos de IA. Para los mercados emergentes, estos cambios en la cadena tecnológica son cruciales, ya que la escasez global de chips o las guerras comerciales afectan directamente los precios de los productos finales.

Presión política e intereses económicos

Algunos analistas de mercado consideran este paso de EE. UU. como un intento de mantener el equilibrio entre intereses políticos y económicos. Las restricciones a la exportación estaban afectando negativamente los ingresos de las empresas estadounidenses, especialmente NVIDIA. China es el mercado de semiconductores más grande del mundo, y renunciar por completo a él podría comprometer la estabilidad financiera del sector tecnológico estadounidense.

No obstante, los expertos no esperan que se levanten todas las restricciones. Bajo el pretexto de la «seguridad nacional», el gobierno estadounidense sigue intentando retener los últimos desarrollos. Por su parte, los fabricantes chinos trabajan activamente en la creación de chips locales para reducir la dependencia de las tecnologías occidentales.

En conclusión, la llegada de los chips NVIDIA H200 a China lleva la competencia en el mercado global de IA a una nueva etapa. Este proceso determinará no solo las relaciones entre ambos países, sino también el ritmo de desarrollo de la economía digital en todo el mundo.