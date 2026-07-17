La tecnología Starlink Mobile llega a Europa: los smartphones convencionales se conectan a satélites

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La tecnología Starlink Mobile llega a Europa: los smartphones convencionales se conectan a satélites

SpaceX ha comenzado a probar su revolucionaria tecnología Direct to Cell en el mercado europeo. Como parte del proyecto Starlink Mobile, se está creando la posibilidad de conectarse directamente a la red satelital a través de smartphones convencionales en Italia. Se espera que esta innovación marque una nueva era en las telecomunicaciones móviles, ya que la calidad de la conexión dejará de depender de las estaciones base terrestres. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según datos de ixbt.com, SpaceX ha firmado un acuerdo de colaboración con los principales operadores italianos, Fastweb y Vodafone, para implementar este proyecto. Gracias a esta asociación, los propietarios de cualquier smartphone compatible con redes 4G podrán conectarse incluso en zonas sin cobertura terrestre. Esto es especialmente importante para regiones montañosas y de difícil acceso.

Los Apeninos elegidos como zona de pruebas

Las primeras pruebas del proyecto se llevarán a cabo en los Apeninos, en el centro de Italia. Esta región se caracteriza por su relieve complejo y su baja densidad de población. En tales condiciones, la construcción y el mantenimiento de la infraestructura de telefonía móvil tradicional resultan económicamente muy costosos. Si las pruebas tienen éxito, se planea expandir el servicio a todo el país.

La principal peculiaridad de la tecnología Direct to Cell es que los satélites Starlink en órbita baja actúan como estaciones base en el espacio. Los usuarios no necesitan comprar un smartphone especial, cambiar la tarjeta SIM ni instalar dispositivos adicionales. El proceso de transición de la red móvil estándar a la red satelital se realiza de forma totalmente automática.

Por ahora, las capacidades del servicio son algo limitadas. En la primera fase de las pruebas, los usuarios podrán utilizar los siguientes servicios:

  • Intercambio de mensajes SMS y MMS;
  • Mensajería a través de aplicaciones como WhatsApp;
  • Uso de Google Maps y otras aplicaciones de Internet.

Por ahora solo está disponible la transmisión de datos

Cabe destacar que la tecnología aún no admite llamadas de voz tradicionales, incluidas las llamadas a servicios de emergencia. Por ello, los habitantes de zonas remotas todavía tendrán que depender de la cobertura terrestre o de teléfonos satelitales especiales para la comunicación por voz. Sin embargo, SpaceX está trabajando para eliminar estas limitaciones en el futuro.

Esta tecnología también es de gran importancia para países con muchas zonas montañosas y desérticas, como Uzbekistán. Este sistema, cuya implementación global se espera, podría acabar con las interrupciones de Internet y comunicación incluso en las aldeas más remotas. Por ahora, la comunidad mundial observa atentamente los resultados de las pruebas en Italia.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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