Una misteriosa coincidencia de 19 años: Messi y Yamal se enfrentan en la final

La famosa foto que hoy fascina al mundo del fútbol fue tomada hace exactamente 19 años. En ella aparecen un bebé, Lamine Yamal, y la joven estrella del FC Barcelona Lionel Messi posando juntos.

Ahora, el destino los vuelve a reunir en el campo como rivales en la final de la Copa del Mundo que se celebrará el 19 de julio. Lo más curioso es que la historia está llena de coincidencias relacionadas con el número 19.

El bebé de la famosa foto ya tiene 19 años

La foto de Messi y Lamine Yamal fue tomada en 2007. En aquel entonces, Yamal era solo un bebé de unos meses y Messi era un joven futbolista que daba sus primeros pasos hacia la cima del fútbol mundial.

19 años después, Lamine Yamal ha cumplido 19 años y ha llevado a la selección de España hasta la final de la Copa del Mundo.

El bebé que Messi sostuvo en brazos se ha convertido en uno de sus mayores rivales. A veces, el fútbol escribe guiones que superan la ficción.

Messi también usó el número 19 en el FC Barcelona

En la época en que se tomó la famosa foto, Lionel Messi jugaba con la camiseta número 19 del FC Barcelona.

Hoy, ese mismo número ha sido elegido por Lamine Yamal en la selección española. Así, el número 19, que une a ambos jugadores, vuelve a ser el centro de atención:

la foto fue tomada hace 19 años;

Lamine Yamal cumplió 19 años;

Messi usó el número 19 en el FC Barcelona;

Yamal eligió el número 19 con España;

la final se jugará el 19 de julio.

Para quienes creen en la numerología, no es fácil llamar a estas coincidencias una simple casualidad.

De una foto a la final de la Copa del Mundo

Los caminos de Messi y Yamal en el fútbol pertenecen a épocas distintas. La estrella argentina ya se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol.

Yamal, por su parte, es considerado uno de los jugadores más cercanos a desafiar los récords y el legado de Messi como figura de la nueva generación.

Ahora, por un lado, una leyenda de 39 años y, por el otro, una nueva estrella de 19 años lucharán por el título mundial.

La final histórica será el 19 de julio

Las selecciones de España y Argentina se enfrentarán en el partido decisivo de la Copa del Mundo 2026.

Messi buscará ganar su segundo título mundial. Yamal tiene la oportunidad de llevar a España al trofeo más prestigioso de esta nueva era.

Los dos jugadores, que se conocieron en una foto hace 19 años, se verán las caras como rivales en el escenario futbolístico más importante el 19 de julio. A veces, el destino parece estar interesado en la numerología.