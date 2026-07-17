Itel presenta la batería externa compacta Zeno capaz de cargar portátiles

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Itel presenta la batería externa compacta Zeno capaz de cargar portátiles

La marca itel, conocida en el mercado de gadgets modernos por sus dispositivos asequibles, ha presentado su nueva serie de baterías externas (powerbank) Zeno. Esta línea atrae la atención de los usuarios no solo por su capacidad para cargar smartphones, sino también portátiles. Según ixbt.com, los nuevos dispositivos combinan alta potencia y un diseño compacto. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

La serie Zeno se fabrica en dos capacidades: 10 000 y 20 000 mAh. Ambos modelos admiten tecnología de carga rápida de hasta 45 W. Esta potencia es suficiente para cargar completamente tablets y portátiles de bajo consumo, lo que convierte al dispositivo en un compañero indispensable tanto para el uso diario como para viajes largos.

Comodidad y soluciones de diseño innovadoras

Una de las características más singulares de las nuevas baterías es el cable USB-C trenzado integrado en la carcasa. Esta solución evita al usuario la molestia de llevar un cable por separado. El revestimiento de tela resistente del cable garantiza una larga vida útil y reduce el riesgo de roturas.

En la carcasa del dispositivo se ha colocado una pantalla LED especial que muestra en tiempo real el porcentaje de carga restante de la batería. Esto permite al usuario controlar el nivel de energía y evitar situaciones inesperadas. Como material de la carcasa se ha utilizado una mezcla de plástico ABS+PC resistente al fuego.

Seguridad y eficiencia

Los ingenieros de itel han puesto especial énfasis en el sistema de seguridad del dispositivo. La serie Zeno está equipada con un sistema de protección de varios niveles que protege contra las siguientes situaciones:
  • Sobrecalentamiento del dispositivo;
  • Sobretensión;
  • Cortocircuitos;
  • Sobrecarga (overcharge).

Teniendo en cuenta la amplia presencia de los productos itel en el mercado, se espera que estos nuevos modelos aparezcan pronto en las tiendas locales. Especialmente para los freelancers y estudiantes que trabajan con portátiles, la capacidad de carga de 45 W supone una gran comodidad.

Se ha informado que las ventas de la serie Zeno comenzarán el 23 de julio en la India. En cuanto a los precios, la empresa ha mantenido su tradicional política de asequibilidad: el modelo de 10 000 mAh está valorado en unos 20 dólares, y la versión más potente de 20 000 mAh en unos 30 dólares. En comparación con marcas competidoras con características similares, se espera que la propuesta de itel encuentre rápidamente su lugar en el mercado.

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Abror Shuhratov
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