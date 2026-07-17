La lucha por el Balón de Oro, el premio al mejor jugador del año en el fútbol mundial, ha entrado en una fase intensa. Sin embargo, Kylian Mbappé, considerado uno de los principales candidatos al trofeo de 2026, ha perdido prácticamente sus opciones en esta carrera. En una entrevista con Goal.com, el exfutbolista Jeremie Aliadiere restó importancia a las posibilidades del delantero francés. Así lo informa Goal.com .

Aunque Kylian Mbappé registró resultados individuales destacados durante la temporada pasada con el Real Madrid y la selección de Francia, la falta de títulos colectivos juega en su contra. En particular, el hecho de que el Real Madrid terminara su segunda temporada consecutiva sin trofeos importantes y el fracaso de Francia en el escenario internacional acabaron con las esperanzas de Mbappé para este prestigioso premio.

Falta de trofeos y derrota internacional

Mbappé había demostrado ser uno de los mejores delanteros del planeta al marcar ocho goles en el gran torneo celebrado en Norteamérica. Pero la derrota en semifinales ante España retrasó su éxito a nivel internacional. Según las reglas del Balón de Oro, además de las estadísticas individuales, se requiere ganar torneos prestigiosos como la Champions League o la Copa del Mundo.

Jeremie Aliadiere señaló que Mbappé tuvo una temporada fantástica a nivel personal y lideró a su equipo en muchos partidos. Sin embargo, no haber ganado ningún trofeo con el Real Madrid lo deja atrás en el proceso de votación. Una situación similar se observa con el delantero de la selección de Inglaterra Harry Kane, quien también ha quedado fuera de la lista de candidatos por su falta de títulos.

Lionel Messi y el camino hacia su noveno Balón de Oro

A diferencia de Mbappé, el capitán de la selección argentina Lionel Messi vuelve a estar en la cima del fútbol mundial. La leyenda argentina llevó a su equipo a la final de la Copa del Mundo y logró marcar ocho goles durante el torneo. Si Argentina vence a España en la final y defiende su título, es casi seguro que Messi ganará su noveno Balón de Oro.

Actualmente, Messi es visto como el gran favorito para este premio. La consistencia del experimentado jugador en el escenario internacional y su papel en los partidos decisivos lo distinguen de las jóvenes estrellas. La comunidad futbolística estima que Mbappé tendrá que esperar al menos 12 meses más para su próxima oportunidad, ya que en la situación actual, el número de trofeos prevalece sobre la habilidad individual.