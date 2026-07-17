Los robotaxis Zoox de Amazon son retirados debido al humo

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Los robotaxis Zoox de Amazon son retirados debido al humo

La startup Zoox, propiedad de Amazon, anunció una retirada de software relacionada con sus robotaxis autónomos sin conductor. Esta decisión se debe a un incidente ocurrido en junio: el vehículo autónomo de la empresa tuvo dificultades para circular en una zona cubierta por un denso humo, obstaculizando el trabajo de los servicios de emergencia. Esta situación demuestra que la robótica y la AI aún presentan deficiencias en situaciones complejas del mundo real. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Se ha informado que el incidente ocurrió a finales de junio, pero los detalles se han revelado recientemente. Cuando el robotaxi de Zoox se encontró con una zona de incendio, el sistema se confundió debido al espeso humo que cubría el entorno. El vehículo frenó bruscamente e intentó alejarse del lugar, pero finalmente se detuvo por completo. Afortunadamente, no había pasajeros a bordo en ese momento y nadie resultó herido.

Seguridad y situaciones de emergencia

Según datos de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) de EE. UU., el robotaxi entró en una zona que aún no había sido bloqueada por el personal de bomberos. Tras perder el control, fue necesaria la intervención de un operador remoto. El operador retrocedió el vehículo para despejar el camino a los bomberos. Según la publicación ixbt.com, este caso provocó serias objeciones por parte de la dirección de la NHTSA.

El administrador de la NHTSA, Jonathan Morrison, destacó en una carta dirigida a los desarrolladores de vehículos autónomos que interferir con el trabajo de los servicios de emergencia es inaceptable. Según él, los lugares de incendios o accidentes no son «casos raros», sino una realidad cotidiana. Por ello, los robotaxis deben detectar estas situaciones y reaccionar correctamente; de lo contrario, se considera una deficiencia técnica.

Problemas sistémicos y actualizaciones

Zoox lanzó una actualización de software para su flota de 105 vehículos. Según representantes de la empresa, el nuevo algoritmo mejora el funcionamiento de los sensores en entornos con humo y previene situaciones similares. Cabe señalar que este no es el primer retiro para Zoox este año. Anteriormente, en marzo, el software ya había sido revisado debido a problemas de frenado brusco.

No solo Zoox, sino otros gigantes del sector como Waymo también enfrentan problemas similares. Según TechCrunch, los robotaxis de Waymo han obstaculizado el trabajo de los servicios de emergencia al menos seis veces hasta marzo de este año. En algunos casos, los rescatistas tuvieron que empujar manualmente el robotaxi. Esto demuestra que aún queda mucho por hacer para la integración completa de los vehículos autónomos en la infraestructura urbana.

Actualmente, Zoox está probando sus servicios en las ciudades de Las Vegas y San Francisco. Los robotaxis de la empresa tienen un diseño único, sin volante ni pedales. Por ello, para iniciar sus operaciones comerciales, se espera que la empresa obtenga una exención de las normas federales de seguridad. Si se resuelven los problemas técnicos, este proyecto podría transformar por completo el sistema de transporte urbano.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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