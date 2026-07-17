El viceprimer ministro ugandés de 86 años vuelve a estar en el centro del debate

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El viceprimer ministro ugandés de 86 años vuelve a estar en el centro del debate

El segundo viceprimer ministro de Uganda, el general Moses Ali, de 86 años, es considerado una de las figuras políticas más longevas del país. Comenzó su carrera militar en 1968 y ocupó los cargos de ministro de Finanzas, Interior y Deportes durante la era de Idi Amin. Posteriormente, se convirtió en un aliado cercano del presidente Yoweri Museveni.

En enero de 2026, Moses Ali fue reelegido al parlamento por el distrito de Adjumani West. A pesar de las críticas sobre su salud y edad, sus seguidores lo respaldaron como un político que ha servido al país durante muchos años.

Durante la campaña electoral, Ali no asistió personalmente a muchos eventos, dirigiéndose a los votantes principalmente a través de su equipo. En marzo, circularon imágenes de él saliendo de un acto público con la ayuda de sus guardaespaldas. Esto reavivó en Uganda los debates sobre el liderazgo político, la edad y la salud.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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