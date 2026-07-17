El futbolista de la selección brasileña, Neymar, compró un yate de 23 millones de dólares tras la eliminación de su equipo en la Copa Mundial 2026. Así lo informó «TyC Sports».

Según la publicación, el yate se encuentra en Angra dos Reis, Río de Janeiro. Cuenta con seis camarotes, amplias zonas de descanso y un helipuerto en la cubierta superior.

Como dato, la participación de Brasil en la Copa Mundial 2026 terminó en los octavos de final tras perder 2-1 ante Noruega. En el encuentro, Erling Haaland anotó dos goles en los minutos 79 y 90. Neymar, quien se perdió los dos primeros partidos del mundial por lesión, entró al campo desde el banquillo en el minuto 67. Marcó un gol de penalti en el minuto 90+10 para recortar distancias, pero no fue suficiente para salvar a Brasil de la derrota.