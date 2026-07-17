Una nueva era en el mundo de las startups: Los secretos para atraer inversión sin producto

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Una nueva era en el mundo de las startups: Los secretos para atraer inversión sin producto

El rápido desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial (AI) está generando nuevas demandas en el ecosistema de startups. Hoy en día, muchos inversores exigen un producto terminado desde las etapas iniciales del proyecto, lo que supone un desafío para los jóvenes emprendedores. Se ha anunciado una sesión especial dedicada a este tema en el marco de la conferencia TechCrunch Disrupt 2026 que se celebrará en San Francisco. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según TechCrunch, el panel de discusión titulado "Winning Pre-Seed Without a Product" analizará cómo los fundadores que aún no tienen un producto terminado (MVP), pero que poseen una idea prometedora, pueden obtener financiación en la etapa pre-seed. Esto es especialmente crucial en un momento en que las startups de AI están dominando el mercado y la competencia es cada vez más intensa.

El arte de convencer a los inversores

Durante el evento, expertos del sector enseñarán métodos de storytelling para presentar correctamente una idea y generar una confianza firme en los inversores. Actualmente, los inversores no solo se centran en la solución técnica, sino también en la visión del fundador y su enfoque para resolver problemas. Esta experiencia también podría ser útil para los jóvenes emprendedores, ya que la cultura del capital de riesgo se está consolidando en los mercados locales.

Venkatachalam, fundador de Axiom Partners, participará en la sesión. Anteriormente trabajó en Khosla Ventures y Social Capital, siendo uno de los primeros en invertir en proyectos exitosos como Groq, GalileoAI y FirefliesAI. Su nuevo fondo de 52 millones de dólares está orientado precisamente a conectar a los fundadores del sector AI con expertos experimentados.

Asimismo, Agarwal, socio director de True Ventures, compartirá su experiencia. Desde 2008, ha trabajado con más de 500 empresas y más de 1000 fundadores. Según Agarwal, la transformación de la infraestructura corporativa en la era de la inteligencia artificial abre nuevas puertas a las oportunidades, y la solidez de la idea juega un papel fundamental en este proceso.

Inclusividad económica y aceleración

Clements, representante de Slauson & Co., también participará en el debate para abordar cuestiones de apoyo a las pequeñas empresas y la expansión de las oportunidades económicas. El programa de aceleración creado por su empresa ayuda a los emprendedores principiantes a encontrar su camino.

Durante la conferencia se examinarán las siguientes áreas clave:

  • Negociar con inversores sin tener un producto ;
  • Tomar decisiones operativas y establecer una estrategia de salida al mercado (go-to-market) ;
  • Acelerar el desarrollo de proyectos mediante herramientas de AI ;
  • Últimas tendencias y requisitos en el mercado de capital de riesgo.
El evento TechCrunch Disrupt 2026 está programado para los días 13 al 15 de octubre en el centro Moscone West. Esta conferencia es una de las plataformas más influyentes para la comunidad tecnológica global, y se espera que los conocimientos adquiridos definan el éxito de las startups.

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Abror Shuhratov
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