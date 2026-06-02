Mt. Gox transfiere 739 millones de dólares en Bitcoin desde sus billeteras frías

La plataforma de criptomonedas japonesa en quiebra Mt. Gox transfirió el martes por la mañana activos de Bitcoin por un valor aproximado de 739 millones de dólares desde sus billeteras frías (cold wallets). Según Arkham Intelligence, este es el primer movimiento importante en la cadena de bloques en los últimos dos meses. Así lo informa Cointelegraph.com informa al respecto.

Los datos de la cadena de bloques muestran que la bolsa transfirió 10 306 Bitcoin (BTC) a una dirección desconocida a las 04:47 UTC. Estos fondos están actualmente marcados como «no gastados» por Arkham, lo que significa que se mantienen en una nueva dirección. Al mismo tiempo, la bolsa realizó una transferencia separada de 116,3 BTC (aproximadamente 8,25 millones de dólares) a su billetera caliente (hot wallet).

Esta gran transacción ha generado especulaciones de que el proceso de pago a los acreedores podría acelerarse. Los acreedores, que han estado esperando sus fondos durante más de una década, podrían comenzar a vender sus activos de Bitcoin una vez que los reciban, lo que podría ejercer una presión adicional sobre el mercado.

Según los datos de Arkham, las billeteras de Mt. Gox todavía contienen 34 504 BTC (aproximadamente 2,41 mil millones de dólares). La bolsa comenzó los reembolsos en julio de 2024 a través de plataformas asociadas como Kraken y Bitstamp, pero el proceso es lento y la fecha límite se ha pospuesto varias veces.

Mt. Gox fue en su día la mayor bolsa de Bitcoin del mundo, controlando el 70 % del comercio mundial de BTC. La plataforma con sede en Tokio se declaró en quiebra en 2014 tras anunciar la pérdida de 850 000 BTC. La fecha límite actual para completar los pagos a los acreedores es el 31 de octubre de 2026.