Pérez considera que Olise es un jugador nacido para el Real

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no abandona la idea de sumar otra gran estrella a su plantilla. El dirigente del club madrileño ve en Michael Olise a un jugador perfectamente adaptado al estilo del «club blanco».

Sin embargo, el Bayern de Múnich no tiene intención de dejar salir a uno de sus líderes fácilmente. Por ello, un posible traspaso podría requerir una suma muy elevada.

Pérez desea personalmente el fichaje de Olise

Según información del insider Fabrizio Romano, Florentino Pérez está decidido a llevar al jugador francés al Real Madrid.

El presidente del club considera que la técnica, velocidad y polivalencia ofensiva del centrocampista de 24 años encajan perfectamente con el estilo de juego de los madrileños.

Según la fuente, Pérez incluso intenta convencer a sus directivos de que Olise es un jugador nacido para el Real.

¿Puede Olise llegar a Madrid este verano?

Informes en la prensa europea sugieren que Michael Olise estaría dispuesto a dejar el Bayern de Múnich este mismo verano para unirse al Real Madrid.

No obstante, el deseo del jugador podría no ser suficiente para concretar el traspaso. El club bávaro lo considera una pieza clave para el futuro del equipo.

El Bayern no quiere vender a su estrella

La directiva del Bayern de Múnich no tiene intención de desprenderse de Olise por ahora.

Por este motivo, si los madrileños inician negociaciones oficiales, se espera que el club alemán exija una cifra astronómica. Algunos expertos no descartan que este acuerdo pueda convertirse en uno de los fichajes más caros de la historia del Real.

Olise valorado en 150 millones de euros

El portal Transfermarkt valora el precio de mercado actual del jugador francés en 150 millones de euros.

Esta cifra por sí sola significa que las negociaciones no serán sencillas para el Real Madrid. Incluso si el Bayern aceptara vender, los madrileños podrían tener que realizar una inversión récord.

La gran pregunta ahora es: ¿podrá Florentino Pérez llevar a cabo su próximo gran objetivo de mercado?