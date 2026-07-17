Mohamed Salah se acerca a Turquía: el Beşiktaş lanza una gran oferta

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Mohamed Salah se acerca a Turquía: el Beşiktaş lanza una gran oferta

Tras dejar el Liverpool, Mohamed Salah podría continuar su carrera en Turquía. El Beşiktaş ha ofrecido un contrato de corta duración con un salario elevado a la estrella egipcia de 34 años.

Se informa que la primera reunión entre las partes fue positiva. Ahora, la cuestión principal es: ¿aceptará Salah una reducción significativa de su salario?

¿Qué contrato ha ofrecido el Beşiktaş?

Según el medio A Spor, Mohamed Salah ha mantenido sus primeras conversaciones con los representantes del Beşiktaş.

El club turco ha ofrecido al jugador:

  • un contrato de un año;

  • una opción para extender el acuerdo por una temporada más;

  • un salario anual de 12 millones de euros.

Según la fuente, la reunión se desarrolló en un ambiente positivo y las partes podrían continuar las negociaciones.

Salah ganaba mucho más en Inglaterra

Tras firmar un nuevo contrato con el Liverpool en 2025, el delantero egipcio se convirtió en el jugador mejor pagado de la historia del club.

Su salario anual en Inglaterra era de 20,8 millones de libras esterlinas, es decir, unos 24,5 millones de euros.

Por lo tanto, la oferta del Beşiktaş es casi la mitad de lo que ganaba anteriormente. Esta diferencia podría ser uno de los puntos clave en las negociaciones.

¿Qué rendimiento tuvo la temporada pasada?

La temporada pasada, Salah disputó 41 partidos con el Liverpool.

En estos encuentros, el jugador:

  • marcó 12 goles;

  • dio 10 asistencias.

Tras esto, abandonó el club inglés y actualmente está a punto de elegir el siguiente paso en su carrera.

Salah está valorado en 22 millones de euros

El portal Transfermarkt estima el valor de mercado actual de Mohamed Salah en 22 millones de euros.

Sin embargo, su edad, su alto salario y sus exigencias contractuales podrían influir en un posible acuerdo. Al mismo tiempo, la experiencia y el prestigio internacional de Salah tendrían una gran importancia para el Beşiktaş, tanto en el campo como a nivel comercial.

Si las negociaciones llegan a buen puerto, Mohamed Salah podría convertirse en uno de los fichajes más importantes de la historia de la liga turca.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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