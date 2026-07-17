Error en el sistema de Amazon: se facturaron miles de millones de dólares en deuda a usuarios de AWS

Se produjo un grave fallo técnico en Amazon Web Services (AWS), la división de computación en la nube de Amazon. Como resultado, muchos clientes observaron deudas astronómicas, de millones e incluso miles de millones de dólares, por servicios no utilizados. Este incidente ha aumentado las preocupaciones en el mercado global sobre la seguridad de la infraestructura en la nube y la estabilidad de los sistemas de facturación. Así lo informa Techcrunch.com informa .

El viernes por la mañana, muchos usuarios de AWS quedaron impactados por notificaciones inesperadas. Según capturas de pantalla publicadas en redes sociales, especialmente en Reddit, algunas empresas recibieron facturas de hasta 2.500 millones de dólares para el mes en curso. Sin embargo, el consumo real de estos clientes no representaba ni una pequeña fracción de esa cantidad.

Causas del fallo técnico

Los representantes oficiales de Amazon reaccionaron a la situación, confirmando que el problema estaba relacionado con cambios en el subsistema de facturación (billing) de la empresa. Según Amazon, los datos erróneos comenzaron a aparecer el jueves por la noche. Los intentos iniciales y las acciones de reversión (rollback) no dieron los resultados esperados, lo que amplió el alcance del problema.

Una actualización publicada en la página de estado de la empresa indica que las cifras mostradas no reflejan el nivel real de uso de los clientes. Se trata simplemente de un error visual en el portal de facturación, y es poco probable que dichos montos se debiten de las cuentas bancarias de los usuarios. Sin embargo, un error de este tipo causa grandes inconvenientes para los informes financieros y la planificación de las grandes corporaciones.

Reacción de los clientes y seguridad

Muchos usuarios informaron sobre deudas injustificadas que van desde varios millones hasta cientos de millones de dólares. Dado que los especialistas y las empresas de TI locales a menudo utilizan los servicios de AWS para proyectos internacionales, tales fallos globales también instan a los participantes del mercado local a estar alerta. Los errores en los sistemas de facturación pueden dañar no solo las finanzas, sino también la reputación de la empresa.

Actualmente, los ingenieros de Amazon están trabajando para resolver el fallo por completo. La empresa llamó a los usuarios a la calma, asegurando que todos los errores de facturación se corregirían en las próximas horas y que se restablecerían las cifras reales. Estos casos demuestran una vez más que no se puede confiar plenamente en los sistemas automatizados de los proveedores de la nube.

Cabe recordar que AWS ocupa una posición de liderazgo en el mercado global de servicios en la nube y que desde gigantes como Netflix y Airbnb hasta miles de pequeñas startups dependen de su infraestructura. Por ello, cualquier pequeño error en el sistema de facturación genera una gran resonancia a nivel mundial.