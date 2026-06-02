Se definieron programas importantes para el desarrollo de la industria química

La industria química, uno de los motores clave de la economía de nuestro país, está siendo llevada a un nivel completamente nuevo basado en las exigencias modernas. En una videoconferencia presidida por el presidente Shavkat Mirziyoyev, se definieron tareas estratégicas para transformar el sector, crear marcas locales y aumentar drásticamente los volúmenes de exportación.

Según los análisis, existe un gran mercado de 2 mil millones de USD para productos químicos domésticos solo en la región de Asia Central y la CEI, y Uzbekistán tiene como objetivo utilizar esta gran oportunidad de manera activa y máxima.

Marcas globales en Uzbekistán: La experiencia de «Henkel» y nuevos proyectos

Durante la reunión, el jefe de Estado destacó como ejemplo principal a una empresa que opera con éxito en la zona económica libre «Angren». La empresa global de renombre mundial «Henkel» estableció una asociación mutuamente beneficiosa con un fabricante local y posteriormente adquirió la instalación por completo. Ahora, existen planes para exportar productos de este complejo moderno a los mercados de los países de la Commonwealth a gran escala.

Para aumentar aún más el número de proyectos exitosos de este tipo, una de las zonas industriales existentes en Taskent se asignará completamente a los fabricantes de productos químicos domésticos. Además, se introducirá un mecanismo totalmente nuevo para el sector: la venta de empresas puestas en marcha al sector privado como negocios listos para operar (clustering). Se señaló que se asignarán 50 millones de USD para estos proyectos, y otros 15 millones de USD se destinarán a apoyar iniciativas de las regiones.

Se instruyó a los funcionarios responsables para que preparen en poco tiempo un programa especial que prevea la producción de al menos 100 nuevos productos de marcas locales en el sector de productos químicos domésticos. Este paso fortalecerá la competencia sana en el mercado interno y, al mismo tiempo, aumentará el potencial de exportación.

Oportunidades globales en el mercado de fertilizantes minerales

El mercado mundial de fertilizantes minerales muestra un crecimiento anual promedio del 5 %, y su volumen total superará los 260 mil millones de USD para 2030. Especialmente con la adopción generalizada de agrotecnologías modernas de ahorro de agua a nivel mundial, la demanda de fertilizantes solubles en agua está creciendo a un ritmo rápido.

Tras las negociaciones con grandes inversores extranjeros, se pondrán en marcha dos grandes proyectos en nuestro país:

En la región de Kashkadar: Una gran planta con una capacidad de producción anual de 230 000 toneladas y un valor total de 114 millones de USD;

En la región de Sirdar: Se implementará un proyecto masivo de 400 millones de USD que llevará al sector a un nuevo nivel.

En general, se planea lanzar 42 proyectos prometedores en la industria química con un valor total de 2,8 mil millones de USD durante los próximos tres años. Como resultado, los volúmenes de producción crecerán para 2030 de la siguiente manera:

Fertilizantes nitrogenados: de 2,8 millones de toneladas a 4 millones de toneladas ;

Fertilizantes fosfatados: de 400 000 toneladas a 900 000 toneladas ;

Fertilizantes solubles en agua: de 100 000 toneladas a 400 000 toneladas se alcanzarán.

Un nuevo clúster de ciencia y producción

El Presidente enfatizó la necesidad de integrar firmemente la ciencia práctica y la producción real en el sector. Con este fin, se construirá un clúster educativo, científico y de producción innovador especial para la industria química en un área de 60 hectáreas en el distrito de Mirzo Ulugbek de la capital.

En el marco de esta institución educativa, se establecerá un moderno Centro de Innovación en Tecnologías Químicas en cooperación con socios surcoreanos. Para fomentar la ciencia, el Estado cubrirá hasta el 50 % de los costos de las pruebas experimentales.

Además, para finales del próximo año, el Instituto de Tecnología Química de Taskent y la sucursal de Taskent de la Universidad de Tecnología Química D.I. Mendeléyev se trasladarán por completo al territorio de este nuevo clúster moderno construido.