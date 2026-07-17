Detenido un individuo por robar criptomonedas mediante juegos falsos en Steam

El FBI ha detenido a Zyaire Wilkins, un joven de 21 años residente en Florida, por publicar videojuegos falsos con software malicioso en la plataforma Steam para vaciar las billeteras de criptomonedas de los usuarios. Este esquema delictivo puso en riesgo los datos personales y los fondos de miles de jugadores, informa Techcrunch.com. informa .

Según la fiscalía, Wilkins y sus cómplices publicaron durante los últimos dos años varios juegos en la tienda Steam bajo nombres como BlockBlasters, Dashverse, Lampy, Lunara y PirateFi. Estos juegos, que parecían totalmente legítimos y seguros, instalaban secretamente virus en el equipo del usuario tras su instalación para robar contraseñas y otros datos críticos.

Más de 8000 víctimas y cientos de miles de dólares en pérdidas

Según las conclusiones de la investigación del FBI, un total de cerca de 8000 dispositivos de usuarios fueron infectados a través de este malware. Los criminales lograron acceder a al menos 80 billeteras de criptomonedas y se apropiaron de más de 220 000 dólares en total. Según el medio ixbt.com, el grupo promocionaba activamente sus «productos» en redes sociales como Discord, LinkedIn y Telegram.

Curiosamente, los criminales crearon los juegos con tal destreza que los usuarios podían descargarlos y jugarlos sin problemas, lo que permitió que el código malicioso permaneciera oculto durante mucho tiempo. Sin embargo, Valve, propietaria de Steam, detectó actividad sospechosa y eliminó PirateFi y varios otros juegos de la plataforma el año pasado.

Tras la pista del crimen: el servicio UberEats fue clave

Los investigadores utilizaron tecnologías modernas para seguir el rastro del delito. El FBI identificó una cuenta específica por donde circulaban las criptomonedas robadas y observó que se utilizaba para comprar tarjetas de regalo (gift cards) de servicios como UberEats. Tras una solicitud enviada a Uber, se reveló que dichas tarjetas se usaron para pedir comida a direcciones vinculadas a Wilkins, conocido en internet bajo el seudónimo «Sibel.eth».

Tras el registro en la vivienda de Wilkins, se confiscaron su MacBook, teléfonos inteligentes y billeteras digitales. Actualmente, él y sus cómplices enfrentan cargos por piratería informática y fraude. Este incidente sirve como una seria advertencia para los jugadores y propietarios de criptomonedas, ya que incluso en plataformas grandes como Steam, la seguridad no está garantizada al 100 %.

Los expertos recomiendan a los usuarios de Steam tener precaución al descargar juegos de desarrolladores sospechosos y utilizar sistemas de autenticación de dos factores. Asimismo, los especialistas en ciberseguridad aconsejan no descargar juegos a través de enlaces provenientes de fuentes desconocidas.