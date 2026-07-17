Linus Torvalds y la IA: el fundador de Linux responde con dureza a las críticas

Linus Torvalds, fundador del sistema operativo Linux, respondió de manera inesperada y contundente a los miembros de la comunidad que se oponen al uso de tecnologías de inteligencia artificial (IA) en el proceso de programación. Como gestor principal del proyecto, enfatizó firmemente que Linux nunca se convertirá en una plataforma anti-IA. Esta declaración de Torvalds provocó grandes debates en el mundo del software de código abierto. Así lo informa Ixbt.com informa .

En la correspondencia oficial de los desarrolladores, Torvalds instó a quienes intentan prohibir las herramientas de IA a abandonar el proyecto o crear su propia rama (fork). Según él, Linux no debe dejar de evolucionar y renunciar a las tecnologías modernas es un camino equivocado. "Si no te gusta la IA, adelante, crea tu propia versión fork o simplemente vete", enfatizó.

La inteligencia artificial es solo una nueva herramienta

Torvalds ve la inteligencia artificial como una herramienta de trabajo más para el programador. Aunque hace un año calificó el 90% del ruido en este sector como marketing, hoy reconoce que los beneficios prácticos de la tecnología son evidentes. En su opinión, los modelos de lenguaje grandes como ChatGPT aún no son perfectos y a veces pueden aumentar los errores, pero son muy eficaces para ayudar a encontrar fallos reales dentro del código.

Greg Kroah-Hartman, responsable de la rama estable del kernel de Linux, también apoyó la opinión de Torvalds. Según sus observaciones, en los últimos meses la calidad de los informes de errores y los análisis de código preparados con ayuda de la inteligencia artificial ha aumentado significativamente. Esto ayuda a acelerar el ritmo de mejora del proyecto.

Linux en Rust y una respuesta inesperada

Unos días después de la declaración de Torvalds, apareció en Internet un proyecto simbólico único. Un estudiante de la Universidad de Pekín, bajo el seudónimo de Poseidon, reescribió completamente el kernel Linux 0.11 en el lenguaje de programación Rust . Curiosamente, se reveló que también se utilizó la ayuda de la inteligencia artificial para recrear esta versión histórica del kernel lanzada en 1991.

Según ixbt.com, este proyecto contiene más de 47 000 líneas de código. De ellas, 15 000 líneas pertenecen directamente al kernel, y el resto son las bibliotecas y utilidades de aquella época. El autor del proyecto no solo copió el código, sino que revivió todo el primer sistema Linux en Rust. Este experimento fue recibido de diversas maneras en la comunidad: algunos lo llamaron una pérdida de tiempo, mientras que otros lo valoraron como muy útil desde el punto de vista educativo.

Esta noticia también es importante para los desarrolladores y profesionales de TI, ya que la integración del lenguaje Rust en el kernel de Linux y la llegada de herramientas de IA son tendencias globales. La determinación de Torvalds demuestra que incluso los sistemas considerados más conservadores no quieren quedarse fuera de la revolución tecnológica. Hace 35 años, Linus Torvalds creó Linux "solo por diversión" (Just for Fun), y hoy la nueva generación lo repite con la ayuda de la IA y Rust.