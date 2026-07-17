Gonzalo García impresiona a Mourinho: la decisión ya está tomada

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Gonzalo García impresiona a Mourinho: la decisión ya está tomada

El delantero del Real Madrid, Gonzalo García, ha captado la atención de sus compañeros y del cuerpo técnico desde los primeros días de la pretemporada. La condición física del futbolista de 22 años ha causado una impresión aún mayor de la esperada en el club.

Ahora, el objetivo principal del delantero español es demostrar su valía ante el nuevo entrenador, José Mourinho, para permanecer en la plantilla del Real.

Regresó a los entrenamientos en excelente forma

Según información de Diario AS, Gonzalo García ha llegado a la pretemporada en un estado físico óptimo.

El jugador ha impresionado no solo al cuerpo técnico, sino también a sus compañeros por su actividad, resistencia y alto nivel de preparación durante las sesiones de entrenamiento.

El joven delantero demuestra así que está listo para luchar seriamente por un puesto en el once titular de cara a la nueva temporada.

El objetivo principal de García está claro

El delantero de 22 años no quiere abandonar el Real Madrid. Planea quedarse en el equipo y demostrar su capacidad a José Mourinho.

La pretemporada podría ser decisiva para García. Es precisamente en este periodo donde tiene la oportunidad de ganarse la confianza del entrenador y asegurarse un lugar en la plantilla para la nueva temporada.

Fue el suplente de Mbappé la temporada pasada

La temporada pasada, Gonzalo García no tuvo continuidad en el primer equipo del Real.

Era visto más como Kylian Mbappéuna opción de recambio, y sus oportunidades para jugar eran limitadas.

A pesar de ello, el jugador demuestra en los entrenamientos que está listo para quedarse en el club y afrontar la competencia en la línea de ataque.

Mourinho se opuso a su venta

Según los informes, José Mourinho, quien asumió el cargo en el Real Madrid en junio, ya se ha opuesto a una posible venta de Gonzalo García.

El técnico portugués considera que el joven delantero será necesario para el equipo en la próxima temporada.

Esta decisión podría abrir una nueva oportunidad para que García se luzca. Ahora todo depende de su rendimiento en la pretemporada y de cómo responda a la confianza de Mourinho.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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