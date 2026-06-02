La caída del precio de Bitcoin podría estar relacionada con la IA, no con la estrategia

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La caída del precio de Bitcoin podría estar relacionada con la IA, no con la estrategia

La reciente tendencia a la baja observada en el precio de Bitcoin podría no deberse a estrategias financieras como muchos esperaban, sino a los desarrollos en el campo de la inteligencia artificial (IA). Según el boletín 'Daybook' de CoinDesk, la atención de los inversores se centra actualmente más en los avances en IA de los gigantes tecnológicos que en el mercado cripto. Esto es reportado por Coindesk.com .

Los analistas de mercado señalan que el éxito de empresas como NVIDIA y Microsoft en el sector de la IA ha cambiado los flujos de capital. Las inversiones que anteriormente se dirigían a Bitcoin y otros criptoactivos en busca de altos rendimientos ahora se están moviendo hacia acciones que desarrollan infraestructura de IA. Esto ha provocado una disminución temporal de la liquidez en los intercambios de criptomonedas.

Además, los factores macroeconómicos y la política monetaria llevada a cabo por la Fed siguen ejerciendo presión sobre el precio de Bitcoin. Sin embargo, el entusiasmo en torno al sector tecnológico de la IA ha creado un entorno competitivo inesperado para Bitcoin, a menudo considerado oro digital. Los inversores prefieren tecnologías innovadoras sobre las estrategias cripto tradicionales para diversificar riesgos.

Los expertos creen que para que el precio de Bitcoin se estabilice, deben entrar nuevos flujos institucionales al mercado. Por ahora, el crecimiento de las empresas tecnológicas en el índice Nasdaq sigue siendo el factor principal que determina la dinámica del mercado cripto. Si la tasa de crecimiento en el sector de la IA disminuye, es probable que los inversores vuelvan a centrarse en activos como Bitcoin y Ethereum.

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