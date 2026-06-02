Los flujos de tesorería cripto caen a su nivel más bajo desde 2024

Según DefiLlama, los flujos de inversión mensuales hacia empresas de tesorería de activos digitales (DAT) cayeron a 180 millones de USD en mayo. Esta cifra es la más baja desde octubre de 2024 y representa una disminución del 95% respecto a los 4.400 millones de USD registrados en abril. Además, el flujo de mayo fue un 93% inferior al promedio mensual del periodo enero-mayo. Así lo informa Cointelegraph.com .

Aproximadamente el 98% del flujo total de mayo, es decir, 177 millones de USD, se destinó a empresas de tesorería de Bitcoin. A pesar de esto, los flujos de Bitcoin también cayeron drásticamente en comparación con los 3.800 millones de USD de abril. Entre otros activos, se invirtieron pequeñas cantidades en proyectos como ZCash, Story y Sui, mientras que se retiraron 1,89 millones de USD de la red Litecoin.

Los analistas creen que esta caída indica un cambio en la actitud de los inversores hacia los modelos de tesorería cripto pasivos. La aparición de los ETF al contado y la presión para aumentar la rentabilidad están reduciendo el atractivo de las empresas que simplemente almacenan tokens. Los expertos de Galaxy Digital afirman que la era del «comprar y mantener» para las DAT ha terminado.

Las empresas de tesorería ahora se ven obligadas a utilizar activamente sus activos mediante staking, infraestructura de validación o estrategias de finanzas descentralizadas (DeFi). Por ejemplo, según un informe de Everstake, en promedio, el 60% de los ingresos de seis grandes empresas de tesorería se generó a través del staking. Según Arthur Firstov, representante de Mercuryo, atribuir estos cambios en el mercado únicamente a los ETF sería una simplificación excesiva de la dinámica del mercado.