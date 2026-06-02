MoneyGram lanza la stablecoin MGUSD en la red Stellar

MoneyGram, uno de los líderes mundiales en transferencias de dinero, ha presentado su stablecoin vinculada al dólar estadounidense, llamada MGUSD, en la red Stellar. Este paso tiene como objetivo ampliar aún más las operaciones de la empresa en el ámbito de los pagos transfronterizos basados en tecnología blockchain. MGUSD está integrado en la aplicación de MoneyGram, lo que permite a los usuarios mantener saldos en USD, transferir fondos a nivel mundial y cambiarlos por monedas locales. Así lo informa Cointelegraph.com .

La nueva stablecoin se lanzó inicialmente en el mercado estadounidense y se planea su expansión a nivel mundial en el futuro. Los tokens MGUSD son emitidos por la plataforma Bridge, propiedad de Stripe. La infraestructura técnica del proyecto utiliza contratos inteligentes M0 y tecnología de billetera Fireblocks. Esto marca una nueva etapa en la asociación de larga data entre MoneyGram y la Stellar Development Foundation.

Actualmente, los pagos transfronterizos son más costosos y lentos que los pagos nacionales. Según datos del Banco Mundial, en el tercer trimestre de 2025, el costo promedio de enviar 200 USD al extranjero fue del 6,36 por ciento. Esto es más del doble del objetivo del 3 por ciento establecido por las Naciones Unidas. Las transacciones realizadas mediante stablecoins pueden reducir los costos en la red blockchain a una fracción de centavo.

Con esta innovación, MoneyGram no solo busca mejorar el sistema de liquidación, sino también brindar a los consumidores la oportunidad de tener saldos en dólares digitales. La comisión mínima en la red Stellar, que es de solo 0,00001 XLM, ofrece una ventaja significativa sobre los sistemas bancarios tradicionales. Estas innovaciones sirven para aumentar la transparencia y la velocidad de las transferencias de dinero en la economía global.