Georgia inicia una lucha contra la minería ilegal de criptomonedas en Mestia

El gobierno de Georgia planea instalar medidores eléctricos en los pueblos y asentamientos de la región de Mestia. Esta medida se implementa para frenar las actividades ilegales de minería de criptomonedas que están sobrecargando el sistema energético de la región. Así lo informa Cointelegraph.com informa.

El viceprimer ministro Mamuka Mdinaradze declaró el lunes que, debido a la minería ilegal, el consumo eléctrico de Mestia alcanzó los 133 millones de kilovatios-hora en 2025. Esta cifra es 13 veces mayor que en municipios similares. Las operaciones ilegales a gran escala han provocado un deterioro en el suministro energético y una sobrecarga de la red, causando numerosos cortes para los residentes y turistas.

Según Mdinaradze, la minería ilegal de Bitcoin en el municipio de Mestia causa aproximadamente 20-25 millones de GEL (9,4 millones de USD) en pérdidas financieras anuales. Se ha encargado a las fuerzas del orden identificar las granjas de minería ilegales. Se instalarán medidores a nivel de cada pueblo y asentamiento para identificar con precisión las fuentes de consumo ilegal.

Cabe señalar que la electricidad en la región de Svanetia seguirá siendo gratuita para los residentes hasta un límite establecido. Las nuevas regulaciones tienen como único objetivo detener las actividades de minería con fines comerciales ilegales. Georgia ofrece electricidad barata gracias a sus recursos hidroeléctricos en las montañas del Cáucaso, lo que la convierte en un destino atractivo para los mineros de Bitcoin.

El país ofrecía anteriormente tarifas eléctricas bajas y un régimen fiscal favorable para la minería de criptomonedas, incluyendo zonas industriales libres y exenciones del IVA. Sin embargo, el consumo descontrolado representa ahora una seria amenaza para la economía nacional y la seguridad energética.